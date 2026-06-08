KLM Cityhopper heeft vandaag, in samenwerking met INERATEC, MB Energy en Hamburg Airport, een passagiersvlucht uitgevoerd tussen Amsterdam en Hamburg met 5% bijmenging van synthetische kerosine (e-SAF). Dit is de eerste passagiersvlucht naar Duitsland op deze brandstof. Hiermee laat KLM opnieuw zien dat vliegen op e-SAF technisch mogelijk is, ondanks de huidige uitdagingen rond schaalbaarheid en beschikbaarheid.

De synthetische kerosine werd geproduceerd door INERATEC, gemengd met fossiele kerosine door MB Energy, en op Schiphol Airport getankt in het vliegtuig. Synthetische alternatieve vliegtuigbrandstof wordt gemaakt met behulp van hernieuwbare elektriciteit, CO₂ en water, en kan de uitstoot over de hele levenscyclus met meer dan 90% verminderen ten opzichte van fossiele kerosine.

KLM pionierde in 2021 al met het uitvoeren van de eerste commerciële vlucht met synthetische kerosine naar Madrid. Waar toen 500 liter e-SAF kon worden bijgemengd, is dat nu slechts 200 liter. Dit laat zien hoe groot de uitdaging is: de beschikbaarheid van e-SAF blijft ver achter bij de ambities. Vandaag de dag is slechts een fractie van het door Europa opgelegde e-SAF-mandaat voor 2030 daadwerkelijk in productie. Het grootschalig beschikbaar en betaalbaar maken van e-SAF blijft, naast SAF, een belangrijke opgave.

Alternatieve brandstoffen als prioriteit

KLM ondersteunt het Europese mandaat voor het gebruik van alternatieve brandstoffen en zal blijven investeren in de verduurzaming van de luchtvaart. Tegelijkertijd laten de huidige productiecijfers van e-SAF zien dat het Europese subdoel voor bijmenging van 1.2% e-SAF in 2030 een grote uitdaging is. Naast dat e-SAF op dit moment vier keer duurder dan SAF (zo’n acht keer duurder dan conventionele kerosine), is er momenteel nog geen productie van e-SAF op grote schaal. Ook speelt het verkrijgen van bouw- en milieuvergunningen in Europa een rol, en bestaat er onzekerheid over mogelijke wijzigingen in de ReFuelEU-wetgeving. Daarom blijft het cruciaal dat overheden in heel Europa zich ook committeren en investeren om de versnelling en opschaling van alternatieve vliegtuigbrandstoffen, zowel SAF als eSAF, te realiseren.

Marjan Rintel, CEO KLM: “Als CEO van KLM en voorzitter van Project Skypower, geloof ik dat e-SAF het verschil kan maken in de verduurzaming van de luchtvaart. KLM pionierde al in 2021 met een passagiersvlucht op e-SAF, van Amsterdam naar Madrid. De vlucht naar Hamburg laat opnieuw zien dat vliegen op synthetische kerosine technisch mogelijk is. Maar de realiteit is dat de beschikbaarheid van e-SAF ver achterblijft bij de ambitie. Om écht verschil te maken, moeten we samen met overheid, industrie en partners werken aan opschaling en betaalbaarheid om versnelling van de verduurzaming van de luchtvaart mogelijk te maken.’’

Christian Kunsch, voorzitter van de raad van bestuur van Hamburg Airport: “Duurzaam geproduceerde vliegtuigbrandstoffen zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de luchtvaart. Onze infrastructuur is volledig gereed en we ondersteunen luchtvaartmaatschappijen actief bij het gebruik van lokaal geproduceerde blends, onder meer via gerichte incentives. De e‑SAF-vlucht van vandaag markeert een belangrijke mijlpaal op weg naar lagere CO₂-uitstoot door het gebruik van alternatieve brandstoffen.”

Tim Boeltken, medeoprichter en CEO van INERATEC: “We zijn klaar om te leveren. De vlucht van vandaag, waarbij onze Chief Commercial Officer Maximilian Backhaus aan boord was tijdens een reguliere passagiersvlucht, laat duidelijk zien dat power-to-liquid brandstoffen veilig, beschikbaar en vandaag al operationeel inzetbaar zijn. Dit is pas het begin van vele toepassingen die we dit jaar in verschillende sectoren zullen zien.”

Jonathan Perkins, CEO van MB Energy: “De luchtvaart loopt al lange tijd voorop in technologische innovatie. Met deze operatie laten we samen met KLM en INERATEC zien hoe brandstoffen met een lagere CO₂-uitstoot kunnen worden geïntegreerd in bestaande infrastructuur en operaties. Bij MB Energy leggen we vandaag de basis — door routes naar de markt te ontwikkelen, onze infrastructuur aan te passen en een betrouwbare aanvoer te realiseren, zodat we kunnen leveren wanneer onze klanten daar klaar voor zijn.”