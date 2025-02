Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. In een paper voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2024 laat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zien dat er de afgelopen jaren stappen gezet zijn richting een klimaatneutraal mobiliteitssysteem. Tegelijkertijd liggen er nog uitdagingen, zowel op het gebied van technologie als gedrag.

Paden naar klimaatneutrale mobiliteit in 2050

Klimaatneutraliteit in 2050 vereist een drastische afname van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder in de mobiliteit. Maar hoe zien paden naar klimaatneutrale mobiliteit eruit? En zitten we al op het goede spoor? Waar liggen de uitdagingen? In dit paper schetsen we met behulp van backcasting paden naar klimaatneutrale mobiliteit in 2050. Vervolgens confronteren we die paden met de huidige verwachtingen over de ontwikkeling van de broeikasgasemissie door de mobiliteit.

Elektrificatie van het wegverkeer, duurzame brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart

Duurzame technologie speelt een cruciale rol in de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit. Voor het wegverkeer is dit batterij-elektrische aandrijving, met mogelijk ook een rol voor waterstof in zwaar wegvervoer. Huidige trends en beleid leiden tot een snelle groei tot 2040, grofweg in lijn met het pad naar klimaatneutraal. Bij lucht- en scheepvaart staan hernieuwbare brandstoffen centraal in de transitie. Groei van het aanbod is cruciaal. In de scheepvaart wordt een breed scala aan duurzame technologieën en brandstoffen ontwikkeld en is behoefte aan praktijkervaringen. Huidig beleid dwingt al een zekere mate van verduurzaming af, maar het pad naar klimaatneutraal is nog niet in zicht.

Grote stappen richting klimaatneutrale mobiliteit, maar ook nog grote uitdagingen

De confrontatie tussen huidige trends en de paden naar klimaatneutraal laat zien dat er grote stappen worden gezet richting een duurzamer mobiliteitssysteem. De uitrol van duurzame technologie zit in het wegverkeer al in een versnellingsfase en ook bij de lucht- en scheepvaart verwachten we komende jaren een versnelde verduurzaming. Tegelijkertijd liggen er grote uitdagingen rond de uitrol van de technologie. Gedragsverandering kan ook een belangrijke rol spelen in het pad naar nul. Via ruimtelijk beleid, prijsbeleid en infrastructuurbeleid kan meer duurzaam reisgedrag worden gestimuleerd, wat de kans van slagen op klimaatneutraal 2050 vergroot.