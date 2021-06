Kingspan eerste partij die EPS Loop sluit

Als onderdeel van onze wereldwijde inzet voor circulariteit, is Kingspan het eerste bedrijf in Nederland dat isolatie afval uit de bouw recyclet via PS Loop én het recyclaat omzet voor gebruik in onze producten. De ultramoderne PS-Loop-faciliteit in Terneuzen wordt geopend in juni 2021 en zal naar verwachting 3.300 ton afval per jaar recyclen zodra deze volledig operationeel is. Door een innovatief chemisch proces worden geëxpandeerd polystyreen (EPS) en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) materialen opgelost en gezuiverd voordat ze worden omgezet in het gegranuleerde recyclaat zonder verlies van materiaalkwaliteit. De HBCD-vlamvertrager die in oudere EPS- en XPS-platen wordt gebruikt, wordt tijdens dit proces veilig verwijderd en vernietigd, terwijl de waardevolle broomcomponent wordt teruggewonnen.

Als officieel recycling-HUB is Kingspan verantwoordelijk voor het inzamelen en voorbehandelen van de EPS- en XPS-afvalproducten voordat ze bij de PS-Loop-fabriek aankomen. Om de transportefficiëntie te maximaliseren en de gerelateerde uitstoot te verminderen, comprimeren we de schone materialen zorgvuldig voordat ze worden verzonden. Het recyclaat gaat vervolgens terug naar de productie van onze eigen EPS-isolatieplaten, waardoor een echt circulair proces ontstaat.

Jan Noordegraaf, directeur bij PS-Loop: “We zijn ontzettend blij dat Kingspan heeft toegezegd een leidende rol op zich te nemen. Deze nauwe samenwerking in de industrie is precies wat we voor ogen hadden toen onze coöperatie werd opgericht en is essentieel voor het bereiken van een circulaire economie. De output van onze faciliteit zal helpen om te voldoen aan de aanhoudende vraag naar EPS-isolatie, wat het streven naar meer energie-efficiëntie ondersteunt. ”

Teun van Schadewijk, Business Developer bij Kingspan in Gemert en projectmanager. “Initiatieven zoals PS-Loop zijn waar ons Planet Passionate-programma om draait: het realiseren van belangrijke nieuwe circulaire processen en producten. We kunnen niet wachten tot de locatie in volle productie is. In de komende maanden zullen we een aantal projecten uitproberen die onze procedures zullen testen en ons in staat zullen stellen om verdere verbeteringen aan te brengen. We zijn bijvoorbeeld al enkele uitdagingen tegengekomen, zoals het scheiden van EPS- en XPS-materialen van bitumen. We werken samen met industriële partners om deze succesvol door te ontwikkelen. We zijn van plan dit najaar in Nederland de eerste Kingspan Unidek EPS-producten te lanceren die met het recyclaat zijn vervaardigd.”