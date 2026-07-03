Kia Nederland heeft de elektrische voertuigvloot voor The Ocean Cleanup vernieuwd. Met de inzet van twee EV3’s en twee EV4’s ondersteunt Kia de dagelijkse activiteiten van de organisatie vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam. De levering onderstreept de voortzetting van de samenwerking, waarin Kia sinds 2022 als Global Mission Partner bijdraagt aan het opschalen van oplossingen tegen plasticvervuiling.

De voertuigen worden ingezet voor operationele werkzaamheden, terwijl de samenwerking zich breder richt op het versnellen van technologieën die plastic uit rivieren en oceanen verwijderen. Daarnaast werken Kia en The Ocean Cleanup samen aan toepassingen voor hergebruik van teruggewonnen materialen en het voorkomen dat plastic opnieuw in het milieu terechtkomt.

“Kia is een belangrijke partner in het realiseren van onze missie om de oceanen van de wereld plasticvrij te maken. Deze samenwerking gaat verder dan alleen financiële ondersteuning; het draait om echt teamwork: van het vergroten van bewustwording en het ondersteunen van mobiliteit binnen onze activiteiten, waaronder op ons hoofdkantoor in Rotterdam, tot het stimuleren van innovatie en circulaire oplossingen voor teruggewonnen oceaanplastic,” zegt Riccardo Farina, Head of Funding – Corporate Partnerships bij The Ocean Cleanup.

Samenwerking met tastbare resultaten

Sinds de start van het partnership in 2022 ondersteunt Kia The Ocean Cleanup met financiële middelen, technische expertise, onderzoek en logistiek, waaronder mobiliteit. Deze gezamenlijke inzet draagt bij aan het opschalen van technologieën die plastic uit waterwegen verwijderen. The Ocean Cleanup heeft als doel om in 2040 90 procent van het drijvende oceaanplastic wereldwijd te verwijderen.

De samenwerking heeft al concrete resultaten opgeleverd. Zo is inmiddels wereldwijd meer dan 53 miljoen kilo afval uit oceanen en rivieren verwijderd. In 2023 werd tijdens één operatie een recordhoeveelheid van 55 ton oceaanplastic opgevangen en in 2024 vond de honderdste oceaanextractie plaats.

Van afval naar grondstof

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de ontwikkeling van een circulaire waardeketen voor oceaanplastic. Materialen die uit het water worden gehaald, krijgen een nieuwe toepassing, zodat ze niet opnieuw in het milieu terechtkomen.

Een tastbaar voorbeeld is de kofferbakmat voor de Kia EV3, die voor 40 procent bestaat uit gerecycled oceaanplastic afkomstig uit de Great Pacific Garbage Patch. De EV3-modellen die aan The Ocean Cleanup zijn geleverd, zijn met deze toepassing uitgerust.

“Met de inzet van deze elektrische voertuigen ondersteunen we de dagelijkse operatie van The Ocean Cleanup in Rotterdam,” zegt Maaike Aarts, Manager Communicatie & PR bij Kia Nederland. “Tegelijkertijd laten we zien hoe mobiliteit en hergebruik van materialen in de praktijk samenkomen. Zo maken we de impact van deze samenwerking tastbaar.”

Aanpakken bij de bron

Naast het opruimen van bestaande vervuiling richten Kia en The Ocean Cleanup zich op het voorkomen dat plastic in zee terechtkomt. Binnen het ‘30 Cities Program’ worden systemen ontwikkeld die plastic in rivieren onderscheppen voordat het de oceaan bereikt. Doel is om tegen 2030 een derde van deze afvalstroom te stoppen.

Een voorbeeld is de uitbreiding van de samenwerking in de regio Los Angeles, waar plastic uit rivieren wordt onderschept voordat het in de Stille Oceaan terechtkomt.

Breder kader: duurzame mobiliteit

De samenwerking met The Ocean Cleanup is onderdeel van Kia zijn bredere transitie naar duurzame mobiliteitsoplossingen. Kia heeft als doel om in 2045 CO₂-neutraal te zijn en werkt aan het vergroten van het aandeel gerecyclede materialen in voertuigen.