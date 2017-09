Kapotte mobieltjes: genoeg goud voor 15.000 trouwringen

Er liggen nog steeds drie miljoen kapotte mobieltjes te verstoffen in Nederlandse lades en nachtkastjes. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van brancheorganisatie UNETO-VNI en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Van al het goud in die mobieltjes zou je 15.000 trouwringen kunnen maken. Reparatie van je kapotte mobieltje is beter voor het milieu en minder duur dan mensen denken.

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, is eerder gehouden in 2015 en is nu herhaald. “Het is jammer dat er nog steeds zo veel mobieltjes in lades liggen te verstoffen. Je kunt je mobiel beter laten repareren, in plaats van hem op te bergen in het nachtkastje.”, zegt Mariken Stolk van Milieu Centraal. “Uit het onderzoek blijkt dat 12 procent van de mensen hun kapotte telefoon bij het gewone huisvuil gooit. Daar hoort ‘ie zeker niet thuis. In je telefoon zitten behalve goud, nog veel meer waardevolle grondstoffen die we grotendeels kunnen recyclen. Dus lever je telefoon in bij de milieustraat of een ander inzamelpunt.”

Reparatie betaalbaar

6 op de 10 mensen laat een kapot mobieltje niet repareren. Veel mensen denken dat reparatie te duur zou zijn. Maar driekwart van de mensen die reparatie te duur vindt, vraagt geen kostenindicatie op. Zij weten dus niet precies wat de reparatie zal kosten. De mensen die hun telefoon wel lieten repareren, betaalden hier gemiddeld 54 euro voor.

Erkend reparatiebedrijf

De mobiele telefoon wordt, net als in 2015, gemiddeld drie jaar gebruikt. De belangrijkste reden om een telefoon af te danken, is dat deze niet meer voldoet aan de wensen of kapot is. De meest voorkomende problemen zijn een kapotte batterij of problemen met opladen, een scherm dat kapot is of bijvoorbeeld een camera die het niet meer doet.

De prijzen van reparatie van deze problemen variëren voor gangbare telefoons tussen de 40 en 100 euro. Rob Wierenga, manager consumentenelektronica bij brancheorganisatie UNETO-VNI, raadt consumenten aan om uitsluitend zaken te doen met een erkend reparatiebedrijf. “Dat werkt vaak met originele onderdelen. Een onafhankelijk bureau controleert daarbij geregeld de kwaliteit van de reparatie.”<

Refurbished

Een andere duurzame optie is om te kiezen voor een refurbished mobieltje. Deze telefoons zijn al eens gebruikt en zijn opgeknapt en gecontroleerd. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen een refurbished telefoon overweegt. De belangrijkste reden om voor refurbished te kiezen, is de lagere prijs van deze telefoons.

Reparatie en recycling lonen voor het milieu

De productie van mobiele telefoons kost grondstoffen en energie. Mobiele telefoons bevatten zeldzame metalen die bij de winning sociale- en milieuproblemen opleveren. Redenen genoeg om een kapotte telefoon te laten repareren en er zo langer mee te doen. En als reparatie geen optie is, de telefoon in ieder geval op de juiste manier in te leveren. Dat kan bij winkels met een jekkobox en bij de milieustraat van de gemeente.