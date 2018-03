Kabinet maakt ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven door geven van wettelijke status

Bestaande marktregels kunnen het verduurzamen van de economie-maatschappij bemoeilijken. Het kabinet gaat daarom gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven hiervoor van ondernemers, maatschappelijke- en consumentenorganisaties ondersteunen, te beginnen op het gebied van klimaat en dierenwelzijn. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag het wetsvoorstel ’Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ ingediend bij de Raad van State. Duurzame producten of diensten kunnen daardoor een wettelijke status krijgen, mits de verantwoordelijke minister oordeelt dat er voldoende draagvlak is onder betrokken ondernemers.

Staatssecretaris Keijzer: “Heldere regels voor marktordening zorgen voor eerlijke concurrentie en een gezonde economie. Wetgeving moet duurzame groei echter niet afremmen. Soms zijn wetten nog niet toepasbaar op de nieuwste innovaties of sluiten mededingingregels samenwerking uit. Bij het bijvoorbeeld op de markt brengen van duurzamere energie of diervriendelijker geproduceerd vlees, is samenwerken vaak noodzakelijk voor succes. Breed gedragen initiatieven voor duurzamere producten of diensten kunnen daarom vastgelegd worden in aparte wettelijke regelingen.”

Impuls voor bedrijven en organisaties die producten en diensten samen verduurzamen

Ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers ontwikkelen steeds vaker gezamenlijke initiatieven om de economie-maatschappij te verduurzamen. Daarbij kunnen zij op belemmeringen stuiten. Zoals dat afspraken, die zij onderling maken, strijdig zijn met mededingingswetgeving of dat niet alle partijen een ontwikkeling steunen.

Dit gold bijvoorbeeld rond de samenwerkingsafspraken over het sluiten van energiecentrales en rond de ’De Kip van Morgen’ – een overeenkomst tussen verschillende supermarkten voor een beter welzijn van de plofkip.

Meer zekerheid voor betrokken ondernemers

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer schept meer ruimte door de mogelijkheid te bieden om een initiatief een wettelijke status te geven. Hierdoor kunnen breed gesteunde duurzame diensten en producten beter en sneller van de grond komen. Als op basis van het wetsvoorstel een duurzaamheidsmaatregel wordt voorgesteld, maar er geen draagvlak is onder de ondernemers die hieraan moeten voldoen, zal deze maatregel niet doorgaan. Partijen die deze maatregel willen, zullen dan een andere weg moeten vinden.

In het wetsvoorstel zijn diverse andere waarborgen ingebouwd om te zorgen dat initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan het beoogde duurzaamheidsdoel. Initiatiefnemers moeten bij een verzoek voor een wettelijke regeling bovendien aantonen dat er dat tegenstanders gehoord zijn. Ook moeten voor- en nadelen voor bijvoorbeeld consumenten vooraf goed in kaart zijn gebracht. De verantwoordelijke minister wint over het initiatief onafhankelijk advies in en neemt vervolgens de beslissing voor wel of niet het toekennen van een wettelijke status.