Minister Casper Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft namens het kabinet de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de Nederlandse positie en standpunten ten aanzien van het Omnibus I-voorstel van de Europese Commissie. In dit voorstel worden de recent tot stand gekomen richtlijnen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Corporate Sustainability Reporting and Due Diligence Directive (CSDDD) inhoudelijk gewijzigd. De kamer wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel.

“Het kabinet verwelkomt daarom inspanningen om de regeldruk te verminderen door bijvoorbeeld rapportagevereisten van verschillende wetten te stroomlijnen, zonder de daarmee verband houdende beleidsdoelstellingen te ondermijnen. Het kabinet wil ook de CSRD, CSDDD en ESRS in gezamenlijkheid zien. Het kabinet steunt ook de wens van de Commissie en het voorzitterschap om snel tot een onderhandelingsresultaat te komen. Dit geeft ondernemingen duidelijkheid. Tegelijkertijd is het van belang dat er voldoende ruimte is voor zorgvuldige besluitvorming en voorbereiding op nationaal niveau, inclusief raadpleging van de parlementen. Versterken van het concurrentievermogen van het Europees bedrijfsleven middels het terugdringen van regeldruk is als topprioriteit aangemerkt door zowel de Commissie als de Europese Raad.”

