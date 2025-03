De nieuwe productwijzer van Just Enough toont in één oogopslag welke producten écht duurzaam zijn. Deze onafhankelijke en betrouwbare tool is vanaf deze week beschikbaar via productwijzer.justenough.nl.

Onafhankelijke en betrouwbare beoordelingen

Initiatiefnemer Matthias Olthaar: ‘Vanwege alle duurzaamheidsclaims zien we vaak door de bomen het bos niet meer, waardoor het onduidelijk blijft wat de meest duurzame producten zijn. Onze productwijzer biedt een betrouwbaar en onafhankelijk overzicht en kijkt daarnaast kritisch naar de producten die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Want het gaat niet alleen om bewuster consumeren, maar ook om minder consumeren.’

Ethisch consumeren

De productwijzer maakt gebruik van de data en expertise van Ethical Consumer, een toonaangevende organisatie die al meer dan dertig jaar producten, merken en bedrijven beoordeelt op hun maatschappelijke impact. Op basis van maar liefst 365 indicatoren – waaronder ecologische impact, eerlijke lonen, dierenwelzijn en politieke invloed – krijgen consumenten een helder overzicht van de beste duurzame keuzes. Zo geeft de Productwijzer een oplossing voor iedereen die bewuster wil consumeren en een positieve impact wil maken.

Over Just Enough

Just Enough is een online platform dat kennis en inspiratie deelt voor een leefstijl die bewuster, gezonder en gelukkiger is. Het bestaat uit een collectief van gedreven mensen die in actie komen tegen de uitbuiting van mensen, de uitputting van de planeet en een economie die ons doet geloven dat het nooit genoeg is. Just Enough is de enige organisatie in Nederland die op deze schaal zulke onafhankelijke en diepgaande productbeoordelingen aanbiedt. Just Enough ontvangt geen euro van bedrijven en blijft daardoor volledig objectief.

Mede-oprichter Paul Schenderling spreekt uit zijn hart als hij zegt: “Dankzij de productwijzer kan ik mijn idealen door laten klinken bij concrete aankopen. Samen staan we sterk en geven we ethische bedrijven een steuntje in de rug en tegenwicht aan onethische bedrijven!”

Ontdek de Productwijzer nu op: productwijzer.justenough.nl.