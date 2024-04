Op dinsdag 23 april heeft Joos Ockels de collectie van haar man Wubbo Ockels geschonken aan Space Expo. Dit vond plaats in Space Expo in het bijzijn van familie en diverse relaties. De schenking bestaat uit het persoonlijk archief en diverse eigendommen van de astronaut. Joos Ockels: ‘’De ruimtevaartperiode in het leven van Wubbo was intens. De collectie weerspiegelt de wereldwijde aandacht en persoonlijke ervaringen rondom zijn ruimtereis. Dit hoort thuis in de collectie van Space Expo.’’

De schenking bestaat uit ruim 100 objecten, waaronder oorkondes en in de ruimte gedragen kleding. Bijzonder zijn twee uitvindingen van Wubbo: de slaapzak die hij heeft ontworpen voor in de ruimte en een zwaartekracht-experiment. Het persoonlijk archief bestaat uit 30 mappen met daarin memorabilia uit de tijd van Wubbo zijn ruimtereis in 1985, zoals krantenartikelen, foto’s en dvd’s. Een deel van de objecten is te bewonderen in de huidige tentoonstelling.

Verrijking voor de collectie

Joos Ockels is al vanaf het begin nauw betrokken als vrijwilliger bij het collectiebeheer van Space Expo en draagt het museum een warm hart toe. Space Expo directeur Barbara Hoppel: ‘’We zijn Joos heel dankbaar voor deze schenking, het is een grote eer. De objecten zijn een verrijking voor de collectie en we zetten graag Wubbo zijn gedachtegoed voort. Dit doen we op het gebied van ruimteverkenning, innovatie en natuurlijk duurzaamheid.’’

Over Wubbo Ockels

Wubbo Ockels (1946-2014) is de eerste astronaut met een Nederlands paspoort. Op 30 oktober 1985 maakte hij met Space Shuttle Challenger een ruimtereis. In Spacelab was hij medeverantwoordelijk voor de wetenschappelijke experimenten. Op 6 november keerde hij terug op aarde. Wubbo was naast natuurkundige, ruimtevaarder en piloot, ook fervent voorvechter van duurzaamheid. In 2014 overleed Wubbo aan de gevolgen van niercelkanker.

Foto: Joos overhandigde dinsdag symbolisch een bijzonder object: ‘Het gouden ei van Columbus’ dat Wubbo meenam op zijn ruimtereis.