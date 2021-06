Jonge leiders nemen Nudge Global Impact Awards 2021 in ontvangst

Op dinsdag 22 juni werden tijdens een live uitzending de winnaars van de Nudge Global Impact Awards 2021 bekendgemaakt. Chukwuma Anklin Amadi, UI/UX designer en social impact innovator (Nigeria/Duitsland) ontving de prijs voor het project Back2SchoolAfrica. Michaela Barnett, die als PhD-student verbonden is aan het Convergent Behavioral Science Initiative, nam de prijs in ontvangst voor het project KnoxFill Zero Waste Refill Store (Verenigde Staten). Sally Musungu, PhD-onderzoeker bij het Imperial College London, ontving de prijs voor het project AgriLabsConnect Limited (Oeganda/Verenigd Koninkrijk). De Nudge Global Impact Award dient als wereldwijde blijk van erkenning voor projecten die de grootste impact hebben op de levensomstandigheden van mensen en onze planeet. De winnaars zijn deelnemers van de 11e editie van de Nudge Global Impact Challenge. Dit persoonlijk ontwikkelprogramma voor jonge professionals uit de hele wereld staat in het teken van leiderschap, duurzaamheid en impact. Het vindt ieder jaar plaats van augustus – mei.

Robert Metzke, Global Head Sustainability bij Philips, hield een inspirerende keynote waarin hij uitlegde hoe Philips het motto van de 2020 Challenge ‘Prosperity for all. The Great Reset’ in een bekroonde duurzaamheidsstrategie vertaalde. Hij benadrukte dat we mensen nodig hebben die in staat zijn om bruggen te bouwen, in systemen te denken en samen te werken om manieren te vinden om de belasting van het milieu terug te dringen.

De Vrije Universiteit Amsterdam is als strategische partner van de Challenge verantwoordelijk voor het meten en monitoren van de impact die door de genomineerden werd gecreëerd. Tijdens de live uitzending koos een vakjury drie winnaars uit zes finalisten. Elke winnaar ontving een bedrag van €2.000,– om te gebruiken voor een onderwerp van algemeen nut dat aan hun impact project is verbonden.

De jury bestond uit Teresa Fogelberg (bestuurslid bij de Impact Economy Foundation), Professor Dr. Philipp Pattberg (hoofd van de faculteit Environmental Policy Analysis van het Institute for Environmental Studies van de Vrije Universiteit), Jan Alberdingk Thijm (eigenaar van Alberdingk Thijm Leadership Transitions), Liu Yan (sociaal ondernemer, systeem innovator en learning facilitator) en Precious Mando (senior compliance & prevention officer bij het Financial Intelligence Centre in Zambia en winnaar van de 2016 Challenge).

Jan van Betten, de oprichter van Nudge: “De Nudge Global Impact Award vormt een blijk van erkenning voor onze deelnemers en geeft de realisatie van hun plannen en de door hen beoogde impact een enorme boost. Met onze Nudge-projecten willen we de levens van een miljard mensen verbeteren. Dat doen we in samenwerking met onze partners, sympathisanten en uiteraard alle jonge mannen en vrouwen die de toekomstige leiders in duurzaamheid vertegenwoordigen. De Nudge Global Impact Challenge helpt hen om veranderingen teweeg te brengen die de wereld er beter op maken.”

De 60 deelnemers aan de 2020 Challenge vertegenwoordigen multinationals als Heineken, Ferrero en Philips, mkb bedrijven, de overheid en diverse micro ondernemingen. Zij werden voor de uitdaging gesteld om een plan te ontwikkelen en realiseren dat voor duurzame impact zorgt. Deze organisaties uit alle delen van de wereld erkennen het belang van de Challenge als integraal hulpmiddel om hun jonge professionals te bekwamen in leiderschap, duurzaamheid en impact. De 12e editie van de Nudge Global Impact Challenge gaat in augustus 2021 van start.