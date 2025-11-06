Op het impact event van Stichting Positieve Impact in Amersfoort werd Jan Peter Niezink (Manager MVO bij ’s Heeren Loo) verkozen tot ‘MVO Manager van het Jaar 2025’. De prijs werd uitgereikt door Maurits Groen, duurzaam ondernemer en pleitbezorger voor duurzaamheid.

De verkiezing werd dit jaar voor de 12e keer georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met ASN Bank en Viking als partners. De winnaar ontving een bokaal en als prijzen een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam en een SpeedDryer (een energiezuinig alternatief voor de wasdroger).

Zo’n 1.200 MVO-managers hebben in een eerste stemmingsronde tien MVO-managers geselecteerd. Een vakjury heeft daaruit drie personen genomineerd, naast Jan Peter waren dit Christian de Jong (Director Sustainability & Services, Bever) en Robert Koolen (Directeur Duurzame Ontwikkeling, Heijmans). Naast de abonnees van de nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen, konden de circa 400 aanwezigen op het event hun stem uitbrengen op een van de drie genomineerden.

Dit zegt de vakjury over Jan Peter: Jan Peter is MVO Manager bij zorginstelling ’s Heeren Loo. Al meer dan 10 jaar werkt hij aan de verduurzaming van deze organisatie. Hij had eerst de rol van ‘Programmamanager Duurzaam Ondernemen’. Eind vorig jaar werd hij benoemd tot ‘MVO Manager’ omdat duurzaamheid geen ‘programma’ meer is. Hij heeft daarna als manager een MVO-afdeling met 7 medewerkers opgebouwd. Duurzaamheid is in de zorgsector, vanwege de impact van deze sector, een steeds belangrijker thema. Hij is actief in de volle breedte van ESG. Veel zaken die in 2024 zijn gestart zijn verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hij is bescheiden maar echt wel een aanjager, wat gezien en erkend wordt binnen de zorgsector. Zo is hij actief binnen het bestuurlijk netwerk Duurzaamheid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en mede-initiatiefnemer van co -workingspaces in de care.

Vrijwillig is ’s Heeren Loo bezig om de CSRD te implementeren en dat is vrij uniek, in ieder geval binnen de zorg. De CSRD wordt gezien als kans en middel om tot een volledig integrale duurzame bedrijfsvoering te komen. In het afgelopen jaar zijn verdere stappen gezet op het gebied van afval en circulariteit, verduurzaming vastgoed en mobiliteit, wasbaar incontinentiemateriaal en groene gehandicaptenzorg (natuur-inclusiviteit).

! Feliciteer Jan Peter hier op LinkedIn!

De jury

De jury bestaat uit acht deskundigen uit het MVO-veld:

Piet Sprengers (voormalig Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank)

Ankie van Wersch, Directeur/bestuurder MVO Nederland

Merei Wagenaar, Executive Director UN Global Compact Network Netherlands

Folkert van der Molen (organisator verkiezing en founder Van der Molen E.I.S.)

Quirine de Weerd (Head of CSR & Corporate Communications bij Lidl Nederland en ‘MVO Manager van het Jaar 2024’)

Annick Schmeddes (oprichter/directeur Sustainable Talent)

Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu)

Ruud Koornstra (ondernemer en Nationale Energiecommissaris)

Over Van der Molen E.I.S.

Van der Molen Environmental Internet Services is een internet-onderneming met verschillende internetportals op het gebied van duurzaamheid. Dagelijks trekken deze websites duizenden bezoekers. De portals (waaronder het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen, www.duurzaam-ondernemen.nl) zijn ideale ‘content hubs’ voor content marketing. Van der Molen E.I.S. is verder betrokken bij de organisatie van grote duurzaamheidscongressen en evenementen.

Over ASN Bank

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed wonen.

Onze dienstverlening richt zich met name op betalen, sparen en hypotheken – altijd met oog voor zowel het belang van de klant als maatschappelijke impact. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies. Dankzij ons landelijk dekkend netwerk van winkels zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.

Met deze benadering neemt ASN Bank een onderscheidende positie in binnen het Nederlandse bankenlandschap. We bedienen inmiddels drie miljoen klanten en zijn daarmee de vierde retailbank van Nederland.

Over Viking

Viking is de expert op het gebied van werkplekoplossingen. Wij ondersteunen en stimuleren onze klanten om productiever, efficiënter, duurzamer en kosten-effectiever te zijn. Bij ieder aanbod houdt Viking rekening met duurzaamheid: wij bieden een ruimt assortiment aan duurzame alternatieven aan voor producten en kijken altijd hoe we leveringen kunnen combineren. Ook compenseren wij de CO2-uitstoot van alle leveringen aan onze klanten.