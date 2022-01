Jaarbeurs stapt over op circulair Rewind® tapijt

De Koninklijke Jaarbeurs en tapijtleverancier JMT Floorcoverings starten deze maand een duurzame samenwerking. JMT Floorcoverings is in Nederland exclusief partner van Rewind®, het meest duurzame type beurstapijt. De Jaarbeurs wil in 2030 de meest duurzame congres- en eventlocatie van Europa worden. Beurstapijt is een van de grootste afvalbronnen; jaarlijks wordt wereldwijd naar schatting meer dan 100 miljoen m² gelegd en afgevoerd.

Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer van de Jaarbeurs: “Naast standbouw en horeca, is beurstapijt voor ons één van de grootste kansen om klimaatneutraal te worden. Dat feit willen we niet onder het vloerkleed schoffelen. Met de keuze voor JMT Floorcoverings als nieuwe tapijtleverancier, gaan we werken met het meest duurzame type beurstapijt dat op dit moment in de wereld te vinden is. En hiermee zetten we een grote stap in de richting van onze ambitie om de ‘most sustainable venue’ van Europa te worden en een CO2-neutrale plek in Utrecht”.

Het Rewind® concept is ontwikkeld door Beaulieu International Group, en het enige Cradle to Cradle Certified® Silver naaldvilt beurstapijt ter wereld. Dit certificaat erkent internationaal de hoge duurzaamheidswaarde van Rewind®: circulair ontworpen met gebruik van verantwoorde grondstoffen en een energiezuinige productie. Het belangrijkste verschil met eerdere generaties beurstapijt is dat het Rewind® tapijt geen latex bevat, en maar uit één materiaal bestaat: hierdoor kan Rewind® 100% en hoogwaardig gerecycled worden. Dit brengt de ecologische footprint van een event fors omlaag, en dus ook de CO2 uitstoot. Een cruciale stap naar een duurzame toekomst.