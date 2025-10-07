De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft vandaag ’s werelds eerste internationale norm gelanceerd die organisaties wereldwijd ondersteunt bij het nemen van maatregelen ter bescherming van biodiversiteit. De lancering vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 2025 (AM25) in Kigali, Rwanda.

ISO 17298: Biodiversiteit voor organisaties – Richtlijnen en vereisten is een nieuwe norm die voor het eerst een praktisch, schaalbaar kader biedt om organisaties te helpen hun biodiversiteitsimpact, -afhankelijkheid, -risico’s en -kansen te beoordelen.

Biodiversiteit – de verscheidenheid aan leven op aarde – is essentieel voor de gezondheid van ecosystemen, economieën en gemeenschappen. Naarmate het verlies aan natuur toeneemt, biedt de nieuwe norm van ISO een essentieel instrument om organisaties te helpen meetbare, verantwoorde maatregelen te nemen om biodiversiteit te beschermen en te herstellen.

Wanneer biodiversiteit verloren gaat, worden bedrijven geconfronteerd met hogere bedrijfskosten, verstoorde toeleveringsketens en risico’s voor regelgeving en reputatie. Actie ondernemen ter bescherming van biodiversiteit stelt organisaties in staat hun bedrijfsvoering te versterken, toegang te krijgen tot natuurvriendelijke financiering en vertrouwen op te bouwen bij klanten, toezichthouders en de maatschappij.

Noelia Garcia Nebra, hoofd Duurzaamheid en Partnerschappen bij ISO, zei dat door biodiversiteit te integreren in organisatiestrategieën en -activiteiten, grootschalige, systemische verandering kan plaatsvinden waar het er het meest toe doet.

“Veel organisaties zien de urgentie van biodiversiteitsacties, maar het vinden van de juiste weg kan complex zijn. Tot nu toe bestond er geen wereldwijd overeengekomen standaard voor organisaties om biodiversiteit te integreren in hun strategieën en activiteiten”, aldus Garcia Nebra.

“Dit gebrek aan een gemeenschappelijk kader heeft bijgedragen aan gefragmenteerde benaderingen en toenemende verwarring naarmate natuurgerelateerde risico’s en verwachtingen toenemen.

“ISO 17298 vult deze lacune in door een gestructureerde routekaart te bieden waarmee organisaties biodiversiteitsgerelateerde effecten kunnen beoordelen en deze effectief kunnen meenemen in hun strategieën.

“De standaard integreert biodiversiteit in de kernpraktijken voor governance en risicomanagement – niet alleen in duurzaamheidsrapportage – en zorgt zo voor afstemming op wereldwijde verwachtingen en organisatieactiviteiten.”

De nieuwe norm is ontworpen om interoperabel te zijn met andere veelgebruikte initiatieven zoals ISO 14001, ISO 26000, TNFD en de Sustainable Development Goals (SDG’s), en draagt ​​direct bij aan het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, met name Target 15 over corporate action.

Marco Rossi, directeur Standaardisatie van ISO, gaf aan dat ISO 17298 schaalbaar en inclusief is, geschikt voor organisaties van elke omvang, regio en sector.

“ISO 17298 is geschikt voor een breed scala aan gebruikers, van het MKB en grote ondernemingen tot overheidsinstellingen en steden. Het ondersteunt de productie van betrouwbare, vergelijkbare biodiversiteitsgegevens die investeringsbeslissingen kunnen informeren, de openbaarmaking kunnen verbeteren en toegang kunnen ontsluiten tot een natuurvriendelijke economie en biodiversiteitsgerelateerde markten”, aldus Rossi.

“Door biodiversiteitsacties te baseren op een wereldwijd overeengekomen norm, stelt ISO 17298 organisaties in staat om van ambitie naar implementatie te gaan – en zo de transparantie, verantwoording en consistentie te creëren die nodig zijn om natuurverlies te stoppen en terug te draaien.”

De norm is ontwikkeld door ISO Technical Committee 331 on Biodiversity (ISO/TC 331), dat experts uit meer dan 60 landen samenbrengt. ISO 17298 is de eerste gepubliceerde norm van de commissie, en er lopen aanvullende werkstromen om de richtlijnen op dit cruciale gebied verder uit te breiden.

De Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), een verbindingsorgaan van TC331, stelde dat biodiversiteit een cruciale factor is voor de veerkracht van bedrijfsstrategie, risicomanagement en waardecreatie, in alle sectoren en regio’s.

“De TNFD is verheugd ISO te hebben ondersteund bij de ontwikkeling van deze belangrijke norm, voortbouwend op de aanbevelingen en richtlijnen van de TNFD LEAP-aanpak (Locate, Evaluate, Assess, and Prepare). ISO 17298 zal als internationale norm helpen bij de verdere harmonisatie van concepten, definities en benaderingen, en organisaties ondersteunen bij het overwegen van natuurgerelateerde kwesties in hun strategie en bedrijfsvoering”, aldus Emily McKenzie, technisch directeur van TNFD.

De nieuwe norm werd gelanceerd tijdens de ISO AM25-sessie ‘Van risico naar actie: waarom biodiversiteit belangrijk is voor uw bedrijf’. Tijdens het evenement onthulde de minister van Milieu van Rwanda tevens de Nationale Biodiversiteitsstrategie en het Actieplan (NBSAP) van het land. Deze strategie markeert een belangrijke stap in de voortgang van Rwanda’s toezeggingen om de natuur te beschermen en te herstellen.

ISO 17298 markeert het begin van een bredere reeks biodiversiteitsnormen. Toekomstig werk omvat normen voor onder meer woordenschat, nettowinst in biodiversiteit en de karakterisering van producten op basis van inheemse soorten. Deze normen zullen de technische basis vormen voor geloofwaardige, schaalbare en transparante biodiversiteitsacties wereldwijd.