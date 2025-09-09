De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) – een gezamenlijk initiatief van het World Resources Institute (WRI) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – hebben vandaag een baanbrekende samenwerking aangekondigd om hun bestaande portfolio’s van broeikasgasnormen te harmoniseren en gezamenlijk nieuwe normen te ontwikkelen voor de boekhouding en rapportage van broeikasgasemissies.

In het kader van de overeenkomst zullen ISO en het GHG Protocol hun belangrijkste broeikasgasnormen combineren tot geharmoniseerde, gezamenlijke internationale normen. Dit omvat normen uit de ISO 1406X-normenfamilie, naast de GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting, Scope 2 en Scope 3-normen.

Omdat een coherente aanpak over het volledige spectrum van CO2-boekhoudactiviteiten essentieel is, zullen de organisaties bovendien werken aan een gezamenlijke standaard voor de CO2-voetafdruk van producten. Dit weerspiegelt de toename van bedrijven die toegang willen tot gedetailleerdere gegevens uit hun hele waardeketen om beslissingen over decarbonisatie te ondersteunen.

De geharmoniseerde portfolio zal een belangrijke stap vormen naar een meer gemeenschappelijke wereldwijde taal voor emissieboekhouding – processen voor bedrijven worden vereenvoudigd, beleidsmakers worden consistenter en de meet- en rapportagelasten voor alle gebruikers worden verminderd. De overeenkomst markeert een belangrijke mijlpaal in de klimaatgerelateerde standaardisatie-inspanningen en sluit aan bij recente oproepen tot harmonisatie door de B7-gemeenschap (die belast is met het consolideren van de belangen van het bedrijfsleven en het ontwikkelen van uitvoerbare aanbevelingen aan de G7-leiding) en de wereldwijde basislijn van de ISSB voor openbaarmaking van duurzaamheidsgerelateerde informatie.

“ISO is er trots op deze baanbrekende samenwerking met het GHG Protocol aan te kondigen, die een ambitie stimuleert die co-creatie mogelijk maakt, resulterend in een geharmoniseerde portfolio van standaarden. Zowel ISO als het GHG Protocol delen een gedeelde visie om klimaatactie efficiënt te bevorderen en de taak voor alle belanghebbenden te vereenvoudigen. Dit is een nieuw tijdperk voor de koolstofboekhouding en beide organisaties zijn verheugd samen te werken”, aldus Sergio Mujica, secretaris-generaal van ISO.

“We zijn zeer verheugd deze historische overeenkomst aan te kondigen, die de respectievelijke sterke punten van beide organisaties benut. Het harmoniseren van de normen voor broeikasgasemissieregistratie op bedrijfs-, product- en projectniveau is essentieel. Met gebruikers voorop stelt deze samenwerking een nieuw mechanisme voor samenwerking op lange termijn in het leven. Dit toont onze toewijding aan het verminderen van de complexiteit op het gebied van internationale normen en maakt de ontwikkeling mogelijk van de kernkaders die nodig zijn om zinvolle klimaatactie mogelijk te maken voor alle belanghebbenden”, aldus Geraldine Matchett, voorzitter van de stuurgroep van het GHG Protocol.

Een van de belemmeringen voor effectieve klimaatactie is de versnippering van normen en beleid. Deze nieuwe samenwerking, die een gemeenschappelijke aanpak en een portfolio van normen met een dubbel logo omvat voor bedrijfs-, product- en projectaccounting, pakt die uitdaging aan door de bestaande portfolio van broeikasgasemissieregistratienormen op elkaar af te stemmen en een gedeeld platform te bieden voor toekomstige gezamenlijke ontwikkeling.

Zowel de ISO- als de GHG Protocol-normen worden wereldwijd breed toegepast door organisaties. De ISO 1406X-normenfamilie wordt door overheden gebruikt in wet- en regelgeving en vormt de basis voor rapportage- en verificatiekaders voor broeikasgassen in veel sectoren. Toonaangevende initiatieven op het gebied van duurzaamheid en openbaarmaking vertrouwen op de normen van het GHG Protocol.

Door de normen uit de ISO 1406X-serie en de GHG Protocol-normensuite te combineren, brengt de samenwerking technische nauwkeurigheid, beleidsrelevantie en praktische bruikbaarheid samen in één set normen. Dit stelt beide organisaties in staat hun gezamenlijke bereik en geloofwaardigheid te gebruiken om de wereldwijde toepassing te versnellen en zinvolle emissiereducties te realiseren.

“De ISSB verwelkomt deze ontwikkeling, die de wereldwijd geaccepteerde basis voor broeikasgasregistratie zal versterken. Consistente, vergelijkbare koolstofgegevens zijn essentieel voor investeerders wereldwijd, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over kapitaalallocatie”, aldus Emmanuel Faber, voorzitter van de International Sustainability Standards Board (ISSB).

“Deze samenwerking is een tijdige en cruciale stap naar meer klimaatverantwoordelijkheid. Een uniforme reeks standaarden voor de rapportage van broeikasgasemissies zal de ambitie verhogen, geloofwaardige netto-nultrajecten mogelijk maken en vertrouwen over de grenzen heen opbouwen. Nu landen zich voorbereiden op COP30, zijn duidelijkheid en consistentie in de CO2-boekhouding essentieel om de voortgang van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te versnellen”, aldus Dan Ioschpe, COP30 High-Level Champion.

“Investeerders hebben consistente, betrouwbare data nodig om kapitaal effectief in te zetten in de transitie naar een koolstofarme economie. Samen kunnen ISO en het GHG Protocol coherente protocollen bieden als basis voor openbaarmakingsregimes wereldwijd, die de geloofwaardigheid en eenvoud bieden die de markt nodig heeft”, aldus Clara Barby, Senior Partner bij Just Climate.

Experts van beide organisaties zullen nu samenwerken via een geïntegreerd technisch proces, met als doel samenhangende standaarden te leveren die voldoen aan de behoeften van alle gebruikers en een robuuste, op wetenschap gebaseerde decarbonisatie in regio’s, sectoren en economieën te ondersteunen.