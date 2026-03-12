Invest-NL ontwikkelt met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een garantieproduct voor corporate Power Purchase Agreements (cPPA’s). Daarmee kunnen meer bedrijven langdurige stroomcontracten afsluiten en investeringen in duurzame energieprojecten mogelijk maken.

De garantie moet het voor producenten en afnemers van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, makkelijker maken om langdurige afnamecontracten af te sluiten. Deze contracten geven ontwikkelaars van duurzame energieprojecten meer zekerheid over toekomstige inkomsten en helpen om financiering voor nieuwe projecten rond te krijgen. De ambitie is om begin 2027 de contouren van het product gereed te hebben.

Financieringsknelpunt doorbreken

Een aantal grote industriële energieverbruikers heeft al cPPA’s afgesloten met exploitanten van wind- of zonneparken. Dankzij deze overeenkomsten krijgen productiebedrijven een gegarandeerde energieprijs, terwijl exploitanten hun investering veiligstellen.

Niet alle bedrijven kunnen zo’n afname- of koopovereenkomst aangaan, omdat zij onvoldoende kunnen aantonen dat zij hun verplichtingen op langere termijn kunnen nakomen. Met name mkb-bedrijven en kleinere industriële bedrijven zijn niet kredietwaardig genoeg om langetermijncontracten af te sluiten. Energieproducenten hebben deze contracten nodig om financiering op te halen voor de ontwikkeling van nieuwe energieproducerende projecten.

Het garantieproduct dat Invest-NL nu ontwikkelt, kan uitkomst bieden door een deel van het kredietrisico af te dekken. De garantie dekt het risico dat een afnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen. Daarmee is de producent verzekerd van inkomsten en durven financiers deze projecten te financieren.

Grote impact met beperkt kapitaal

Eerder onderzoek van Invest-NL wees uit dat elke euro die onder de garantie wordt ingebracht circa €60 aan projectfinanciering mogelijk maakt. Daarmee kan het fonds ongeveer €3,6 miljard aan investeringen in duurzame energie losmaken en jaarlijks circa 3,6 TWh aan stroomcontracten garanderen. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 10% van het industriële elektriciteitsverbruik in Nederland.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Invest-NL stellen ieder €1 miljoen beschikbaar voor het ontwerp en de realisatie van het garantieproduct. In de komende maanden wordt het product verder gestructureerd en ingericht.

Nieuwe stap in verbreding van activiteiten

De ontwikkeling van dit garantieproduct markeert een belangrijke mijlpaal voor Invest-NL. Het laat zien dat Invest-NL niet alleen investeert, maar ook innovatieve financiële producten ontwikkelt die kapitaal mobiliseren en de financierbaarheid van de energietransitie vergroten.

Invest-NL verbindt financiers, innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en Nederlandse en Europese overheden. Het doel is maatschappelijke transities te versnellen: financieringsknelpunten wegnemen, kapitaal mobiliseren en sectoren perspectief bieden. Invest-NL ontwikkelt daarvoor onder andere financiële instrumenten, naast eigen investeringen.