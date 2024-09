Inversa gaat de woonzorgboerderij in Woubrugge duurzaam verbouwen door hergebruik van materialen. De zes bewoners van de verkochte woonzorgboerderij in Nieuwkoop verhuizen eind dit jaar naar hun nieuwe thuis. Dit betekent dat er slaapkamers gecreëerd worden en het terrein wordt aangepast om in totaal 19 bewoners met een beperking een mooie woonplek te bieden. Inversa start dit duurzame en circulaire bouwproject in samenwerking met bouAd adviesgroep en stichting Circulair West.

Het benodigde materiaal voor de verbouwing bij Inversa komt voor een groot deel uit het netwerk van bouAd en Circulair West. Een efficiënte samenwerking tussen een bouwadviesbureau, een non-profit stichting van 60 aangesloten bedrijven en een zorgbedrijf. Met allen een gezamenlijke ambitie: duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Duurzaamheid is al langer een thema binnen de (gehandicapten)zorg maar gaat veel over CO2-uitstoot, led verlichting en zonnepanelen. Het hergebruik van materiaal voor bouwprojecten binnen de zorg in gezamenlijkheid met vele partijen is dit (nog) niet. Door de handen ineen te slaan, zijn door diverse MKB-bedrijven, die zijn aangesloten bij Circulair West gebruikte of overtollige bouwmaterialen beschikbaar gesteld. Dit materiaal krijgt een tweede leven op de woonzorgboerderij in Woubrugge. Op deze manier wordt circulair (ver)bouwen mogelijk gemaakt.

Astrid van der Voort, directeur van Inversa vertelt: “De eerste prioriteit voor ons is het bieden van een comfortabel thuis met de juiste zorg voor al onze bewoners. Als kleinschalig wooninitiatief werken wij graag samen met onze (zorg)medewerkers, ouders, familie van onze bewoners, de buurt, vrijwilligers en ons netwerk. Dat ‘samen’ zich ook vertaald naar onze verbouwing maakt ons trots en zijn we dankbaar voor. Uniek in de gehandicaptenzorg is om dit daadwerkelijk duurzaam te doen door het hergebruiken van bestaand of overtollig materiaal vanuit de bouwbranche. Voor grotere zorgorganisaties met veel locaties is dit niet haalbaar. Zij kennen strikte huisvestingsconcepten waarin circulair gebruik van materialen lastig uitvoerbaar is. Voor Inversa met één woonzorgboerderij is dit wel mogelijk”.

Kees van der Veen, directeur bouAd voegt toe: “Samen’ is een belangrijke kernwaarde binnen bouAd. Op die manier kunnen we onze opdrachtgevers het beste voorzien van het gewenste resultaat. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat doen we met veel plezier bij het bouwproject van Inversa door bijvoorbeeld bouwtekeningen te maken, materialen te regelen en tijdens de uitvoering mee te kijken”.

Ilse Visser, programmamanager Circulair West: “Wij zijn er trots op dat vanuit ons icoonproject Kringloop Bouwmaterialen een concrete case is ontstaan waarin we aantonen dat door goede communicatie en nauwe onderlinge samenwerking circulair ondernemen binnen handbereik ligt.”