Voor het eerst worden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse speciale statiegeldabri’s geplaatst langs de wandelroute. Wandelaars en bezoekers kunnen daardoor hun lege statiegeldflesjes en -blikjes eenvoudig achterlaten. Daarnaast zorgt Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, voor extra inzet van (mobiele) inlevermachines op diverse locaties in de binnenstad tijdens de Vierdaagsefeesten. Zo wordt voorkomen dat statiegeldverpakkingen onderweg achterblijven, blijft het evenemententerrein schoon en kunnen meer flesjes en blikjes worden ingezameld voor recycling. Bekijk de locatiewijzer voor een actueel overzicht van alle innamepunten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Statiegeldabri’s komen tot leven

Statiegeld Nederland plaatst speciale statiegeldabri’s op vier locaties langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse. De abri’s krijgen een opvallende 3D-opbouw met rekken waarin bezoekers hun lege statiegeldflesjes en -blikjes kunnen achterlaten. Deze statiegeldabri’s worden tijdens de Vierdaagse voor het eerst ingezet, waarbij de betreffende bushokjes worden omgetoverd tot speciale statiegeld-doneerpunten. Met deze ludieke actie wordt het wandelaars en bezoekers makkelijker gemaakt om hun lege flesjes en blikjes onderweg op de juiste plek achter te laten. Zo wordt voorkomen dat statiegeldverpakkingen op straat of in afvalbakken terechtkomen en worden meer verpakkingen ingezameld voor recycling.

Locaties statiegeldabri’s

Dag 1: Halte Kerkeakkers (Elst)

Halte Kerkeakkers (Elst) Dag 2: Halte Irene Vorrinkstraat II

Halte Irene Vorrinkstraat II Dag 3: Halte Hamerlaan

Halte Hamerlaan Dag 4: Halte Sint Annastraat/Heiweg II

Extra inleverlocaties tijdens de Vierdaagsefeesten

Om bezoekers ook tijdens de Vierdaagsefeesten extra mogelijkheden te bieden om statiegeldverpakkingen in te leveren, plaatst Statiegeld Nederland aanvullende extra inleverpunten in de binnenstad. Zo staat er op het Hertogplein een bulkmachine waarin tot 100 flesjes en blikjes tegelijk kunnen worden ingeleverd. Op het Stationsplein en aan de Bloemerstraat kunnen bezoekers terecht voor het inleveren van losse statiegeldverpakkingen.

“Tijdens grote evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse willen we graag extra inzetten op goede inzameling. Als het makkelijk is, doen mensen het eerder. Bij grote evenementen zien we ook dat veel mensen lege flesjes en blikjes verzamelen die anders op straat of in afvalbakken terechtkomen. Met de statiegeldabri’s langs de route kunnen bezoekers hun verpakkingen op een centrale plek achterlaten, waarna verzamelaars deze eenvoudig kunnen meenemen om in te leveren. De extra inleverlocaties in de binnenstad bieden ook gemak. We verwachten met deze extra voorzieningen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten circa 100.000 lege statiegeldverpakkingen in te zamelen. Zo houden we samen de route en de stad schoon,” zegt Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact.

Foto: Introductie “statiegeldabri’s” tijdens Nijmeegse Vierdaagse © Verpact