Internationale business leaders en 90 toekomstige agents of change komen in het Vredespaleis bijeen

Morgen start de achtste editie van de Nudge Global Impact Challenge (26 t/m 28 oktober). 90 jonge en getalenteerde professionals uit alle delen van de wereld doen mee aan dit levensveranderende leiderschapsprogramma, dat in het teken staat van duurzaamheid en het creëren van impact. Zij vertegenwoordigen 30 multinationals, waaronder Unilever, Heineken, Danone, Ferrero, Aegon, FrieslandCampina, ABN AMRO en Philips. De Nudge Global Impact Challenge verandert de manier waarop de nieuwe generatie leiders in de publieke en private sector leiding geeft en draagt zo bij aan grotere wereldwijde impact op het gebied van duurzaamheid.

De Nudge Global Impact Award

Nudge reikt dit jaar voor het eerst de Nudge Global Impact Award uit tijdens de Nudge Summit, de tweede avond en het hoogtepunt van de Nudge Global Impact Challenge. Deze prijs is een blijk van erkenning voor de impact die alumni van de laatste zeven edities van de Challenge hebben gerealiseerd. Nudge heeft deze impact samen met de afdeling ‘Environmental Policy Analysis’ van de VU Universiteit Amsterdam geëvalueerd en de zes beste alumni als finalisten aangewezen. Tijdens de Nudge Summit verzorgen deze inspirerende jonge duurzaamheid pioniers een pitch om hun impactvolle plannen voor te leggen aan een jury van prominente leiders in duurzaamheid.

Jan van Betten, de oprichter van Nudge: “Bij Nudge draait alles om impact. De Nudge Global Impact Challenge biedt jonge professionals en hun organisaties een instrument om voor verandering te zorgen en impact te creëren. Bijdragen aan positieve veranderingen in de levens van een miljard mensen en wereldwijde problemen aanpakken — kan dat als je 23 jaar oud bent? Jazeker. Dat is mogelijk als je weet hoe je je organisatie kunt aanzetten tot ‘doing business for good’. Nudge heeft oog voor de wereldwijde impact die onze alumni creëren, en het is tijd om hen daarvoor te belonen.”

Nudge Summit in het Vredespaleis

Tijdens de Nudge Summit op 27 oktober wisselen ruim 200 CEO’s, politici, wetenschappers en jonge toekomstige leiders in duurzaamheid met elkaar van gedachten en zetten zich in voor verandering. Het thema dit jaar is ‘GDP or SDGs? Nudging young leaders towards sustainable economics.’ Dat vraagt om een grootse locatie: het Vredespaleis in Den Haag, de internationale stad voor vrede en rechtvaardigheid. Sprekers zijn onder meer Blanca Juti (chief corporate affairs bij HEINEKEN Global) en Ezekiel Ole Katato (Maasai ouderling, vredestichter en oprichter en directeur van het Across Maasai Land Initiative).

Partners van de Nudge Global Impact Challenge zijn: ABN AMRO, AsianNGO, B Lab Europe, China Europe International Business School (CEIBS), Ferrero, Global Shapers, Goal Oriented Learners, LeaderScope, MasterPeace, Netvlies, Seedlink, Triodos Foundation, VU University Amsterdam, Wageningen University & Research en WakaWaka.