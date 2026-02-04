Op de eerste dag van de VSK+E beurs, dinsdag 3 februari. maakte de vakjury de winnaars bekend van de VSK+E awards in 4 categorieën bekend. Interduct was de beste in de categorie “Grip op energie van morgen”. Renson won in de categorie “Gezonde gebouwen, beter leven”. Attema bij “Installateurszaken” en Manuel was de winnaar van de nieuwe categorie “Digitalisering. Interduct ging naar huis met de publieksprijs.

De jury onder leiding van juryvoorzitter Mark Harbers beoordeelde de producten op innovatie, oplossingsgerichtheid, praktische toepasbaarheid, sociale impact, duurzaamheid en economisch rendement. Harbers roemde de kwaliteit van de maar liefst 73 inzendingen. Voor hem viel de beoordeling samen met de kennismaking met sector sinds hij vorig jaar aantrad als voorzitter van de brancheorganisatie.

Interduct

Interduct levert ‘remanufactured’ ventilatietoestellen: bestaande units worden vernieuwd, getest en uitgerust met slimme regeltechniek. Door hergebruik van behuizing en componenten wordt tot 84% minder materiaal verbruikt en gemiddeld 5,3 kg CO₂ bespaard per toestel ten opzichte van nieuwproductie. De integratie van gelijkstroommotoren en sensoren voor vraaggestuurd ventileren zorgt bovendien voor aanzienlijke energiebesparing. De kosten liggen gemiddeld 30% lager dan bij volledige vervanging. Praktisch voordeel: onderdelen kunnen eenvoudig door één monteur worden vervangen, wat tijd en arbeidskosten bespaart.

De jury prees het toestel als een toekomstgerichte en noodzakelijke oplossing, omdat materiaalimpact steeds belangrijker wordt in de installatiesector. Het feit dat Interduct deze aanpak al grootschalig in de praktijk brengt, mét garantie en lagere kosten, draagt volgens de jury bij aan een broodnodige mindsetverandering bij installateurs, opdrachtgevers en bewoners.