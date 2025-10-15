Beursgenoteerde ondernemingen moeten in hun komende jaarverslagen transparant zijn over de impact van de huidige geopolitieke en macro-economische risico’s én over het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Dat stelt Eumedion in haar vandaag gepubliceerde Speerpuntenbrief 2026. De brief is naar alle grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gestuurd.

Eumedion verwacht dat de ondernemingen duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop zij omgaan met de toenemende geopolitieke spanningen, verstoringen in handelsketens, cyberdreigingen en economische onzekerheden. “Het is essentieel dat ondernemingen laten zien hoe zij deze risico’s identificeren, beheersen en beperken, zodat beleggers goed onderbouwde langetermijnbeslissingen kunnen nemen,” aldus Eumedion.

Daarnaast roept zij de ondernemingen op om transparant te zijn over hun AI-strategie, governance en ethische kaders. Verantwoord gebruik van AI moet volgens Eumedion bijdragen aan een eerlijke, veilige en duurzame bedrijfsvoering. De ondernemingen wordt gevraagd zowel de kansen als de risico’s van AI – zoals bias, privacy en regelgeving – helder te rapporteren.

Naast de nieuwe speerpunten benadrukt Eumedion in de brief opnieuw het belang van een hoogwaardig duurzaamheidsverslag. Zij verwacht dat de grote Nederlandse beursondernemingen dit duurzaamheidsverslag, net als vorig jaar, in lijn met de voorschriften van de richtlijn duurzaamheidsrapportering (CSRD) en de Europese verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie (ESRS) blijven opstellen.

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers zullen de hiervoor genoemde onderwerpen aan de orde stellen in dialogen die met de beursondernemingen worden gevoerd ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergaderingen van 2026.