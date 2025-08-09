BAM zet weer een stap richting een duurzame bouwplaats met de introductie van een zelf ontwikkelde elektrische trekker. Zij zet deze nieuwe trekker inmiddels breed in, onder meer op de Buitenveldertbaan op Schiphol. Deze innovatie past in de duurzaamheidsambities van BAM om in 2030 op iedere bouwplaats emissieloos te werken.

Projectleider Remy Schoonmade, verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud aan de ondergrondse infrastructuur rondom de Buitenveldertbaan op Schiphol, vertelt enthousiast: “De eerste ervaringen zijn zeer positief. De trekker is erg krachtig en de collega’s vinden hem fijn om mee te werken. Dat maakt adaptatie van emissieloos werken een stuk eenvoudiger voor BAM.”

E-trekker Schiphol

De elektrische trekker ondersteunt baanonderhoud en vervoert zware machines zoals mobiele graafmachines en haspelwagens. Binnenkort zet BAM deze ook breder in met meerdere werktuigen, wat de veelzijdigheid van deze innovatieve machine onderstreept.

Diederik Tuin, Afdelingsmanager bij BAM Infra Materieel, licht toe hoe deze innovatie tot stand kwam: “Een van de sterke punten van BAM Infra Materieel is het leveren van maatwerkoplossingen voor projecten binnen BAM. Al tientallen jaren bouwen of modificeren wij materieel naar de specifieke wensen van onze bedrijven. De elektrische trekker is hiervan een goed voorbeeld. Er was geen trekker op de markt met deze specificaties en daarom hebben we ervoor gekozen om hem in onze vestiging in Nieuwleusen zelf om te bouwen tot een volledig elektrische variant. Hiermee dragen we bij aan onze duurzaamheidsdoelen en spelen we in op de groeiende vraag naar de inzet uitstootvrij materieel.”

Deze elektrische trekker is niet alleen een krachtig transportmiddel, maar ook uniek vanwege zijn zogenoemde bidirectionele functie. De trekker functioneert namelijk ook als mobiele powerbank, waardoor hij andere machines en voertuigen op de bouwplaats van energie kan voorzien.

De ontwikkeling van de elektrische trekker vereiste intensief denk- en tekenwerk. Zo werden de batterij, elektromotoren en software volledig op maat geïntegreerd in een bestaand chassis. Dankzij het deskundige werk van BAM’s ingenieurs en monteurs is een volledig unieke en toekomstgerichte machine ontstaan.

Met de inzet van deze elektrische trekker toont BAM opnieuw haar kracht als betrouwbare, innovatieve partner in de energietransitie.