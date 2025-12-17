Een brede coalitie van partijen uit de industrie heeft dinsdag een petitie overhandigd aan Tweede Kamerleden met een oproep om de kosten voor elektriciteit in Nederland naar een gelijk niveau te brengen als onze buurlanden. Zo kan onze industrie beter concurreren en wordt verduurzamen aantrekkelijker.

Nienke Homan, voorzitter van de VNCI, overhandigde namens de coalitie Basisindustrie de petitie aan Pieter Grinwis (ChristenUnie), Arend Kisteman (VVD), Ouafa Oualhadj (D66), André Flach (SGP), Daniël van den Berg (JA21), Maes van Lanschot (CDA) en Tom van der Lee (GroenLinks/PvdA).

Zoals het rapport Wennink al schetste kan de Nederlandse industrie moeilijk concurreren door het ongelijke speelveld in Europa als het gaat om de kosten voor elektriciteit. Ook komt de verduurzaming van de industrie zo in de verdrukking. Dit zorgt voor het weglekken van nieuwe investeringen en productie. Vaak met hogere CO 2 -uitstoot tot gevolg. Ook komt de ontwikkeling van nieuwe technologie, zoals waterstof en batterijen, hierdoor in ons land moeilijker van de grond.

De oorzaken

De oorzaak voor de grote verschillen met de buurlanden hangt samen met drie zaken:

De steeds hogere nettarieven. De kosten voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Nederland worden eenzijdig bij de huidige gebruikers – zowel bedrijven als burgers -gelegd waardoor veel industriebedrijven de nettarieven in korte tijd zagen vertienvoudigen. In andere landen worden hier kortingen op gegeven (VCR) of wordt de aanleg van stroomnetten gesubsidieerd. Buurlanden hanteren veelal uitgebreidere kortingsmogelijkheden op de elektriciteitsprijs, zoals ook aanbevolen door de Europese Unie sinds het rapport van Mario Draghi (IKC, CISAF, etc.). Tot slot zijn de energiebelastingen elders veelal lager.

Door de grote verschillen met onze buurlanden betaalt een industriebedrijf met een verbruik van 250 – 1.000 GWh in Nederland tot wel 26 miljoen euro meer voor elektriciteit dan in Duitsland en tot wel dertien miljoen euro meer dan in België.

De oplossingen

In de dinsdag aangeboden petitie geeft de industriecoalitie ook concrete voorstellen voor het realiseren van een gelijk speelveld voor stroomkosten. Zo kan Nederland op korte termijn ervoor zorgen dat we net als Duitsland en andere EU-landen de IKC/CISAF-steun (zonder nationale uitzonderingen) gaan toepassen. Het resterende tekort (als gevolg van de in Nederland vervallen VCR-netkorting) moet via andere instrumenten worden opgevangen. Daarnaast is het belangrijk om de netkosten substantieel te verlagen door het subsidiëren van de energietransitiekosten (zoals het ‘Net op Zee’) uit de algemene middelen. Dit leidt tot een verlaging van de nettarieven en is in lijn met de aanleg van andere collectieve infrastructuur als weg, water en spoor. Wind op zee en waterstof krijgen hiermee steun in de rug, en daarbij profiteren alle Nederlanders van een minder harde stijging van de nettarieven.

“Het grote verschil in elektriciteitskosten voor grootverbruikers leidt momenteel tot een verslechtering van het Nederlandse investeringsklimaat, in een tijd waarin de chemische industrie al erg onder druk staat”, zegt Rob Gosselink, beleidsadviseur Energie en Klimaat bij de VNCI. “Wij zijn dan ook verheugd met het voornemen om de elektriciteitskosten te verlagen zoals beschreven in het tussenverslag van informateur Buma. Met deze petitie denken we vanuit een brede industriecoalitie graag mee over verdere oplossingen.”

