Het tweede Studio Anneloes Duurzaamheidsverslag is nu beschikbaar. In dit verslag neemt het bedrijf je mee in haar resultaten over 2024: het jaar waarin Studio Anneloes haar tweedehands platform Retravel lanceerden en het Digitaal Product Paspoort voor zo’n 80% van onze collectie introduceerden. Daarmee zet Studio Anneloes als een van de eerste modemerken stappen richting een circulaire toekomst. “We tonen onze vooruitgang, de uitdagingen die we tegenkomen en de kansen die we verder willen benutten.”

Highlights

Made to Wear – Kwaliteit behouden en genieten

Lancering van tweedehands platform Retravel

Studio Anneloes-items worden gemiddeld 2,5 keer langer gedragen dan items van andere merken

Circa 98% van de stoffen is OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd

Made to Care – Zorg voor makers en processen

Bijna 90% van de productie vindt plaats in en om Europa

Ruim 96% van de stoffen wordt binnen de EU ingekocht

Volledige transparantie over productielocaties via de Open Supply Hub

Focus op langdurige samenwerkingen, transparantie en wederzijds vertrouwen

Made to Last – Bijdragen aan een duurzame toekomst

Digital Product Passport toegepast op ongeveer 80% van de collectie

Impactdata via de Footprint Meter (sinds 2020): inzicht in CO₂-, energie- en waterverbruik

Vergelijking travel item vs. gemiddeld kledingstuk

75% minder CO₂-uitstoot

73% energiebesparing

26% minder waterverbruik

Over Studio Anneloes

Studio Anneloes is in 2006 opgericht door Anneloes van der Heijden. Haar missie? Kleding maken waarin vrouwen zich sterk, zelfverzekerd en comfortabel voelen. Nu vind je onze collecties in meer dan 300 winkels in Nederland, België en Duitsland én in onze webshop. De missie van Anneloes vormt nog altijd de basis van alles wat we doen. In een wereld vol uitdagingen en kansen willen we jou inspireren om de beste versie van jezelf te zijn. Sinds 2025 zijn we B Corp gecertificeerd.

Bekijk hier het volledige rapport