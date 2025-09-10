In 2024 en het eerste kwartaal van 2025 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij 127 autodealers gecontroleerd of zij voldoen aan de wettelijke plicht om consumenten te informeren over het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de CO₂-uitstoot van nieuwe personenauto’s.

Bij 50 dealers (39%) constateerde de ILT 1 of meerdere tekortkomingen zoals geen energielabel of niet het juiste energielabel bij de auto of geen informatieoverzicht in de showroom. Hierdoor wordt het voor consumenten moeilijker om bewust te kiezen voor een zuinigere en schonere auto. De dealers hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen. Bij 30 verrichtte de ILT daarna een hercontrole. Dit leidde tot het opleggen van een last onder dwangsom (LOD) bij 1 autodealer. Bij herhaling van de overtreding verbeurt deze een dwangsom van 250 euro per tekortkoming met een maximum van 10.000 euro. Een LOD wordt opgelegd om een overtreding te doen beëindigen en herhaling van een overtreding te voorkomen.

Eerlijke vergelijking

Autodealers zijn wettelijk verplicht om zichtbaar een energielabel te plaatsen bij nieuwe personenauto’s in en buiten de showroom. Ook moet op een duidelijk zichtbare plaats in de showroom een informatieoverzicht aanwezig zijn met hierop de gegevens van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van alle voertuigen die de autodealer verkoopt.

De ILT wijst er op dat het belangrijk is dat de sector haar wettelijke verplichtingen naleeft. Het energielabel geeft objectieve informatie over het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de CO₂-uitstoot van een auto. Hierdoor kan de consument een eerlijke vergelijking maken en zien welke auto bijvoorbeeld de zuinigste is binnen de grootteklasse waarin de consument zoekt. Het energielabel stimuleert dus de verkoop van zuinigere en schonere auto’s.

Nieuwe energielabels voor hybride en elektrische voertuigen

In de huidige regelgeving vergelijkt het energielabel nieuwe personenauto’s alleen op basis van brandstofverbruik en CO₂-uitstoot. Als het gaat om emissieloze auto’s komen deze allemaal in de meest zuinige klasse A terecht, waardoor deze auto’s zich niet laten vergelijken.

De verwachting is daarom dat het energielabel wordt gewijzigd in 2026 en dat bij het bepalen van de energie-efficiëntieklasse van een personenauto ook een berekeningsmethode van toepassing is op emissieloze auto’s. Concreet betekent dit voor de consument dat daarmee een onderlinge vergelijking tussen nieuwe personenauto’s op fossiele brandstof, elektriciteit en waterstof mogelijk wordt.

