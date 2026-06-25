ID Logistics Benelux start met de bouw van een nieuw distributiecentrum op bedrijvenpark Medel in Tiel en breidt daarmee haar logistieke netwerk in de Benelux verder uit. De ontwikkeling, die plaatsvindt in samenwerking met Heembouw, omvat een logistieke campus van circa 53.000 m² en biedt ruimte voor verdere groei van bestaande en nieuwe klanten. De oplevering staat gepland voor oktober 2027.

De campus omvat 47.523 m² warehouse, 3.802 m² mezzanine en 1.891 m² kantoorruimte, op een perceel van 82.763 m². Het gebouw beschikt over 54 loading docks en een vrije hoogte van 13,7 meter. De inrichting is gericht op een efficiënte en veilige afhandeling van goederenstromen, met gescheiden verkeersstromen voor vrachtverkeer en medewerkers. De nieuwbouw is ontworpen als één geheel en kan worden opgedeeld in twee zelfstandige compartimenten, elk met een eigen kantoorruimte en parkeervoorziening.

STRATEGISCHE LIGGING

De keuze voor Tiel is gebaseerd op de centrale ligging en goede bereikbaarheid. De locatie bevindt zich

“Met deze ontwikkeling in Tiel creëren we ruimte voor de verdere groei van ID Logistics in de Benelux. De locatie ligt centraal en biedt goede verbindingen voor distributie binnen Nederland en richting Duitsland. Juist in een markt waar logistieke ruimte schaars is, zeker in de regio’s waar we al sterk aanwezig zijn, stelt deze campus ons in staat om bestaande klanten groeiruimte te bieden en nieuwe klanten een toekomstbestendige oplossing te bieden.” zegt Bart Coenen, CEO ID Logistics Benelux.

MODERN LOGISTIEK VASTGOED

Het distributiecentrum wordt gerealiseerd volgens de BREEAM Excellent-standaard en zonder aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet. Voor de energievoorziening maakt het project deel uit van een collectieve energy hub op bedrijvenpark Medel, waar energie lokaal wordt opgewekt, opgeslagen en binnen het terrein wordt uitgewisseld. Deze aanpak zorgt voor een betrouwbare en toekomstbestendige energievoorziening, met beperkte afhankelijkheid van het openbare elektriciteitsnet.

Centraal in het ontwerp staat de ‘Innovation Box’: een speciale ruimte waar innovatie-initiatieven

samenkomen en waar de nieuwste logistieke technologieën worden geïntroduceerd, gepresenteerd, getest en uitgerold in de operatie. Daarmee vormt de ruimte de schakel tussen de virtuele wereld van innovatie en de dagelijkse operationele uitvoering

Ook de buitenruimte krijgt een duurzame en groene invulling. Rondom het distributiecentrum worden groenzones aangelegd en wordt een bomenrij gerealiseerd, in lijn met het landschapsontwerp voor het terrein. Daarnaast biedt het gevelscherm ruimte voor beplanting en nestvoorzieningen. Hiermee draagt de campus bij aan biodiversiteit en een natuurinclusieve werkomgeving.

WERKGELEGENHEID

De ontwikkeling van de campus creëert werkgelegenheid in de regio. Bij volledige benutting biedt de locatie capaciteit voor circa 300 tot 500 medewerkers in twee ploegen, ondersteund door OV, fietsenstalling en ongeveer 400 parkeerplaatsen.

De realisatie vindt plaats in nauwe samenwerking met ontwikkelaar Heembouw. Inmiddels is gestart met de paalfundering. De oplevering van de campus is voorzien in oktober 2027.

“Voor Heembouw is dit project een mooi voorbeeld van hoe logistiek vastgoed toekomstbestendig kan worden ontwikkeld: met aandacht voor duurzaamheid, energiezekerheid en flexibiliteit in gebruik. Samen met ID Logistics realiseren we een campus die niet alleen aansluit op de logistieke behoefte van vandaag, maar ook ruimte biedt voor de ontwikkelingen van morgen,” zegt Peter Holleman, Vestigingsmanager bij Heembouw.