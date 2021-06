ICT-Pact: Grote stap naar circulaire smartphones en laptops

Vandaag ondertekent staatssecretaris Stientje van Veldhoven het internationale Circular and Fair ICT-Pact. Ondertekenaars zijn landen van over de hele wereld, die willen samenwerken om de productie van laptops en smartphones duurzamer, circulair en eerlijker te maken. Nederland is initiatiefnemer van het pact en België is medetrekker.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “iPhones worden gemiddeld maar 18 maanden gebruikt, terwijl er veel zeldzame grondstoffen in zitten. De productie van laptops en smartphones kent veel uitdagingen, op energie- en grondstoffenverbruik maar ook op arbeidsrechten. De sector zorgt voor meer dan 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot en producten hebben vaak maar een heel korte levensduur. Ik vind dat dit anders moet. Daarom ben ik trots dat Nederland initiatiefnemer is van het ICT-Pact. Met dit pact streven we naar circulaire ICT-producten in een transparant productieproces, waarin de rechten van werknemers worden beschermd.”

Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland hebben het pact vandaag ondertekend. Diverse andere landen, zoals Canada, zijn in gesprek om zich aan te sluiten. Ook in de toekomst kan iedereen zich nog aanmelden: nationale overheden, maar ook juist organisaties die zelf ICT-producten inkopen.

Duurzame ICT-markt

Met het ICT-Pact kunnen inkopers laten zien dat er vraag is naar circulaire ICT-producten. Dat stimuleert producenten om die aanpassingen daadwerkelijk te maken. Zo versnellen we samen de ontwikkeling naar duurzame laptops en smartphones.

De ondertekenaars zeggen toe dat ze de ICT-producten op vergelijkbare manier duurzaam gaan inkopen. Enerzijds gaan ze kennis uitwisselen over duurzaam en eerlijk inkopen, anderzijds gaan ze hun gezamenlijke inkoopmacht gebruiken in het gesprek met de producenten.

Kennisuitwisseling

De overheden die nu hebben getekend, ondersteunen de inkopers in hun land door zogenoemde “buyer groups” op te zetten. Hierin komen publieke en private inkopers van ICT-producten bij elkaar, zoals overheden en onderwijsinstellingen.

Via die buyer groups leren de inkopers van elkaars ervaringen, wisselen ze goede voorbeelden uit en bepalen ze samen een marktstrategie om zo duurzaam en eerlijk mogelijk in te kopen. Nederland heeft goede ervaringen met deze aanpak.

Internationale samenwerking

Het internationale ICT-Pact verbindt de buyer groups met elkaar, zodat ook op internationaal niveau kennis wordt uitgewisseld. Door het opstellen van internationale werkgroepen kunnen de inkopers samen de best werkende, circulaire en eerlijke inkoopcriteria opstellen.

Daarnaast kunnen de inkopers zo beter het gesprek voeren met de ICT-industrie, een wens van de inkopers zelf. Op dit moment is dat gesprek lastig, want een inkoper is over het algemeen veel kleiner dan een internationaal ICT-bedrijf. Door inkopers op internationaal niveau te laten samenwerken, worden zij een evenwichtigere gesprekspartner voor de ICT-bedrijven.

Van Veldhoven: “Juist die dialoog hebben we nodig om circulaire en eerlijke ICT uit de huidige nichemarkt te halen en verder te ontwikkelen. Als dat ons lukt, kunnen ook gewone consumenten in de toekomst makkelijker kiezen voor een duurzame smartphone of laptop.”

Meer informatie over het Circular and Fair ICT Pact en informatie over deelname aan het pact.