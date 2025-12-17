De chemische industrie staat voor een grote uitdaging: het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en tegelijkertijd voldoen aan ambitieuze klimaatdoelen. speciale en fijne chemicaliën – essentieel voor geneesmiddelen, geavanceerde functionele materialen zoals coatings, kunststoffen, geur- en smaakstoffen en batterijmaterialen – worden momenteel geproduceerd via fossiel gebaseerde processen. Deze methoden dragen aanzienlijk bij aan CO₂-uitstoot en maken toeleveringsketens kwetsbaar voor schommelingen op de wereldwijde fossiele markt. In het door TNO gecoördineerde HyFINE-project pakken de partners deze uitdaging aan door nieuwe, fossielvrije productieroutes te ontwikkelen op basis van hernieuwbare elektriciteit en circulaire grondstoffen zoals biomassa en afval. Deze innovatie is cruciaal voor het creëren van een veerkrachtige, concurrerende en klimaatneutrale chemische sector in het domein van speciale en fijne chemicaliën.

Onderzoek naar fossielvrije chemie van start

Het Nederlandse onderzoeksprogramma HyFINE ontwikkelt volledig nieuwe, duurzame processen voor de productie van speciale en fijne chemicaliën. Denk aan bouwstenen voor coatings, verven, polymeren, cosmetica en geavanceerde materialen voor elektronica.

Innovatie voor toekomstbestendige chemische processen

HyFINE loopt vijf jaar. Meer dan honderd onderzoekers, ingenieurs en specialisten werken samen aan technologieën die de chemische industrie circulair en klimaatneutraal maken.

Dit omvat nieuwe katalysatoren, innovatieve reactoren en geavanceerde experimentele methoden en digitale hulpmiddelen, zoals machine learning-modellen, om onderzoek te versnellen. Het programma levert meer dan vijftien concrete technologische resultaten op die klaar zijn voor verdere industriële ontwikkeling.

“HyFINE maakt baanbrekende technologieën mogelijk die fossiele grondstoffen vervangen door groene waterstof, hernieuwbare elektriciteit en circulaire bronnen. Dit onderzoek is essentieel om de chemische industrie klimaatneutraal en concurrerend te maken in een mondiale markt.” – Fernanda Neira D’Angelo, Senior scientist en kennisleider circulaire grondstoffen

Urgentie en kansen

De transitie naar duurzame chemie is essentieel om Nederlandse en Europese klimaatdoelen te halen. Nieuwe processen op basis van groene waterstof en groene elektronen verminderen CO₂-uitstoot aanzienlijk en verkleinen de afhankelijkheid van fossiele import.

Tegelijkertijd ontstaan nieuwe kansen voor industrie, landbouw en startups: van het omzetten van afvalstromen in waardevolle chemicaliën tot het ontwikkelen van elektrochemische en fotochemische technologiebedrijven.

Wie moet opletten

HyFINE is met name relevant voor:

Chemische producenten die fossielvrije productieroutes zoeken

Energie- en waterstofbedrijven die integratie met chemische processen verkennen

Agrarische en biomassa-verwerkers die nieuwe waardeketens zoeken

Start-ups en technologieontwikkelaars in elektrochemie, fotochemie en AI-gestuurde procesontwerpen

Beleidsmakers en investeerders die de groene transitie willen versnellen

Samenwerking voor fossielvrije chemie

HyFINE wordt gedragen door een sterke publiek-private samenwerking met 15 universiteiten en onderzoeksorganisaties en 20 bedrijven – van innovatieve start-ups tot internationale multinationals. Deze samenwerking zorgt ervoor dat wetenschappelijke doorbraken kunnen worden vertaald naar schaalbare industriële oplossingen.

TNO focust op opschaling van fossiel/vrije technologieën van lab naar industrie

Het versnellen van de marktintroductie van technologieën die klimaatneutraal, robuust en economisch concurrerend zijn, staat centraal in TNO’s bijdrage aan HyFINE. Door expertise in elektrochemie, katalyse en procesontwerp te combineren ontwikkelt TNO robuuste en schaalbare processen die deze fossielvrije productieroutes mogelijk maken.

Deze aanpak ondersteunt niet alleen industrie en samenleving bij het verminderen van CO₂-uitstoot, maar versterkt ook de economische weerbaarheid door het creëren van concurrerende, toekomstbestendige processen.

Als overall coördinator van HyFINE stimuleert TNO samenwerking en kennisdeling, zorgt voor een soepel verloop van het vierjarige programma en bereidt de weg voor effectieve implementatie in de praktijk.