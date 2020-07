HP wil voor 2025 het gebruik van de plastic wegwerpverpakkingen met 75% verminderen

HP gaat 75% van de plastic wegwerpverpakkingen voor eenmalig gebruik tegen 2025 elimineren. Dit is één van de doelstellingen uit het Sustainable Impact Report 2019. Deze nieuwe verbintenis draagt bij aan een koolstofarme en circulaire economie en ondersteunt HP’s bredere inzet om de planeet, de mensen en de gemeenschappen wereldwijd positief te beïnvloeden.

“De crisis heeft iedereen, van regeringen, bedrijven tot de samenleving, gedwongen om prioriteiten te stellen en verplichtingen aan te gaan die duurzaamheid ondersteunen. Door het thuiswerken is de CO2-uitstoot gedaald, er waren geen files en medewerkers konden zelf hun dag beter indelen. Het is nu belangrijk om na te denken waar we enerzijds deze plotselinge verandering vast kunnen houden en anderzijds kunnen kijken naar de nieuwe werkplek. Zoals het standaard invoeren van 1 of meerdere thuiswerkdagen voor kenniswerkers en kantoorpersoneel waar dat mogelijk is. Oftewel, een hybride werkplek bestaande uit een combinatie van thuis en kantoor kan ervoor zorgen dat we bijdragen aan een duurzamer Nederland” aldus Rob Idink, Managing Director HP Nederland.

Groen ondernemen voor een duurzame samenleving

Klimaatverandering is één van de belangrijkste problemen waar het bedrijfsleven en de samenleving vandaag mee te maken hebben. Initiatieven moeten ondernomen worden door zowel de samenleving als de bedrijven. HP doet dat op verschillende manieren, onder andere door het elimineren van de ontbossing in de toeleveringsketen voor papier sinds 2016. Het bedrijf is op schema om hetzelfde te doen voor zijn op papier gebaseerde productverpakkingen tegen het einde van 2020.

Hiernaast heeft HP het gebruik van plastic schuim in haar printverpakkingen gereduceerd met 40%, en hierdoor in 2019 al meer dan 95 ton van het materiaal geëlimineerd, door de verpakking van een printermodel opnieuw te ontwerpen. De HP Tango Terra, gelanceerd in 2019 is HP’s eerste printer met een nulkunststofverpakking waarbij een combinatie van gevormde vezelkussens en glaspapier gebruikt wordt om het typische plastic schuim en de zak te vervangen.

HP verhoogt ook het gebruik van gerecycleerd kunststof in haar productportfolio. In 2019 heeft HP meer dan 25.000 ton post-consumer gerecycleerd materiaal gebruikt in haar producten, oftewel 9% van de gebruikte kunststoffen. Het bedrijf werkt eraan om dit te verhogen naar 30% in 2025.

Uitdagende tijden om een wereld zonder afval te creëeren

“Door COVID-19 moesten plots heel wat bedrijven hun productie en distributie versnellen en de supply chain aanpassen. 3D printen kan hier de oplossing bieden. Dit verkort de supply chain, waardoor lokale banen worden gecreëerd, lokale economieën worden versterkt en minder CO2 wordt uitgestoot, doordat de producten niet verscheept hoeven worden”, vult Rob Idink aan.

Tevens is 3D-printen een gebied dat volop in beweging is. Onlangs kondigde HP de beschikbaarheid van een nieuw materiaal aan, polypropyleen PP genaamd, wat helpt om afval te verminderen door tot 100% herbruikbaarheid van het overtollige poeder mogelijk te maken.

Een duurzame werkplek voor werknemers

In 58 landen onderneemt HP acties om de gevolgen voor het klimaat, het water en het afval te verminderen en hun medewerkers te betrekken bij het creëren van een duurzamere werkplek.

Bij HP werken ze al een lange tijd in een hybride omgeving, waar werken op kantoor, werken onderweg en werken van thuis mogelijk is. Om dit op een goede manier te kunnen doen, is een cultuur van vertrouwen en een duidelijke richting voor werknemers zeer belangrijk. Deze aanpak biedt voordelen voor werknemer en werkgever, met name op gebied van mobiliteit, focus en vrijheid. De COVID-realiteit dwingt heel wat bedrijven om hierover na te denken en biedt een kans om het werk voor heel wat werknemers een stuk aangenamer en duurzamer te maken.

“Met de juiste werkcultuur en technologie kunnen bedrijven zich aanpassen aan de uitdagingen die zich voordoen. We helpen klanten bijvoorbeeld om verantwoordelijker te printen door printers en software te ontwerpen die het papiergebruik optimaliseren en de recycleerbaarheid van papier te verbeteren door oplossingen te ontwikkelen voor het ontinkten van papier”, verklaart Rob Idink.