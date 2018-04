Hoog tijd voor De Blauwe Revolutie

De klimaatdoelen van Parijs, Sustainable Development Goals, MVO en prestatieladders…. als ondernemer zie je door de bomen het bos niet meer. Duurzaamheid, circulariteit en cradle-to-cradle zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. Maar hoe implementeer je dat als ondernemer anno nu? In het boek ‘De Blauwe Revolutie’ laat Siemen Cox dit in vier simpele stappen zien.

Op zondag 22 april 2018, de Dag van de Aarde, presenteert Siemen zijn boek en zijn CARE-FUL methode in BlueCity, de circulaire voorbeeldstad in het voormalig Tropicana in Rotterdam.

CARE-FUL methode

Siemen Cox vertelt: “Om de uitdagingen van deze tijd te tackelen en een verandering teweeg te brengen, hebben we ondernemers nodig. Om deze groep verder te helpen met het realiseren van hun duurzame ambities, heb ik – gebaseerd op mijn ervaringen als duurzame ondernemer – een methode ontwikkeld. Met behulp van de vier stappen van de CARE-FUL methode, wordt verduurzamen kinderspel.”

Grote impact

Vooral ondernemers zijn in staat om met een relatief kleine inspanning een grote impact te hebben. Elke dag kunnen zij het besluit nemen om een bijdrage te leveren aan een betere wereld door te DOEN. Eén van de voorstellen die Siemen doet in zijn boek, is om je te laten inspireren door de natuur. In de natuur is alles in overvloed aanwezig: water, zuurstof, voedsel en biomassa. In ‘De Blauwe Revolutie’ trekt Siemen interessante parallellen tussen de natuur en ondernemerschap en deelt hij 8 lessen van radicaal verduurzamen.

De auteur

Siemen Cox was 15 jaar actief in de financiële dienstverlening toen hij besloot een ander pad te bewandelen. Hij ging ondernemen met als doel een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving door te DOEN. Hij startte rotterzwam en was samen met zijn compagnon initiatiefnemer van BlueCity. Inmiddels is hij ook betrokken bij Coffee Based. Stuk voor stuk bedrijven waar geldt: Impact eerst.

