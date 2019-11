Holbox introduceert Sustainability ID, een primeur op het gebied van duurzaamheid!

Als eerste displayproducent ter wereld biedt Holbox de mogelijkheid inzicht te krijgen in de materialen waaruit een display bestaan: het materiaalpaspoort van een display. Op de display wordt een zogenaamd ‘Sustainability ID’ afgebeeld. Dit is een QR-code die te scannen is met iedere smartphone.

Als de klant of consument deze QR-code scant komt het materiaalpaspoort tevoorschijn. Door middel van het inzetten van de Sustainability ID’s krijgen klanten en consumenten inzicht in de duurzaamheid en recyclebaarheid van de desbetreffende display. Op deze manier zet Holbox een verre stap vooruit in het faciliteren van duurzame POS-materialen.

Samenwerking wereldmerken

Duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk staan hoger dan ooit op de agenda bij de wereldmerken waar het bedrijf voor werkt, zoals L’oreal, AB Inbev (de brouwerijketen) en Mondelèz. Het door het bedrijf geïntroduceerde sustainability ID wordt dan ook met veel enthousiasme ontvangen.

Over Holbox

Holbox is een internationaal georiënteerd familiebedrijf dat sinds 1976 gespecialiseerd is in het ontwerpen, vormgeven en produceren van displays en andere point of sale materialen.

Met 400 medewerkers verspreid over twee productiebedrijven in het Nederlandse Echt en het Poolse Gliwice, een verkoopkantoor in Frankrijk, Duitsland en Hilversum is het bedrijf toonaangevend binnen het marktsegment in Europa.

Holbox is een onderneming die duurzaam ondernemen al jaren hoog in het vaandel heeft. Het bedrijf werkt volgens de principes van de circulaire economie, waarbij het begrip Cradle to Cradle het uitgangspunt is.