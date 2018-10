Het treininterieur van de toekomst is circulair!

NS, Mecanoo en Gispen delen hun gezamenlijke visie op het treininterieur op de ‘Innovation Expo 2018’. Lezen, chillen, werken, mijmeren, het kan nog beter in de reis van morgen! En natuurlijk is circulariteit een belangrijk thema en is het interieur toekomstbestendig.

NS brengt op een gemiddelde werkdag 1,2 miljoen reizigers naar hun bestemming en dat worden er ieder jaar meer. Om ook in de toekomst Nederland goed bereikbaar te houden voor iedereen, denkt NS voortdurend vooruit hoe de reis beter en prettiger kan. Vernieuwen kan en wil NS niet alleen. Daarom heeft de vervoerder de krachten gebundeld met architectenbureau Mecanoo en projectinrichter Gispen rondom de uitdaging hoe ín de treinreis van morgen meer mensen een plek te geven en tegelijkertijd hun reisbeleving te vergroten. Meer capaciteit én een aangename reis waarin de reistijd door de reizigers wordt beleefd als eigen tijd; tijd om te relaxen, te werken, te studeren of elkaar te ontmoeten. Op de Innovatie Expo in Rotterdam al een voorproefje te zien van deze nieuwe visie op reizen in de toekomst. Tijdens Dutch Design Week van 20 tot en met 28 oktober 2018 in Eindhoven kan iedereen op het Ketelhuisplein, het nieuwe ontwerp zelf ervaren. Daarbij zal de bezoekers op meerdere manieren om feedback worden gevraagd, wat weer meegenomen wordt in verdere ontwikkeling van het nieuwe concept.

“Vernieuwing betekent voor NS dat we toonaangevende partners vragen om met hun frisse blik te kijken naar de dagelijkse treinreis van onze klanten en de meest passende inrichting van de trein. Hoe creëren we meer ruimte in de spits en verhogen we het comfort en beleving gedurende de rest van de dag? Ik ben erg geïnspireerd door de resultaten van deze samenwerking. Deze trein van de toekomst maakt dat je meer uit je dag kunt halen doordat je bijvoorbeeld ongestoord kunt werken. Reistijd wordt op die manier werktijd. Of lees-, klets- of chilltijd. De trein maakt het allemaal mogelijk, de reiziger bepaalt.” Tjalling Smit, RvB NS

Reistijd is eigen tijd

Het nieuwe treininterieur is volledig gebaseerd op wensen van reizigers. Samen met Mecanoo en Gispen onderzocht NS waar reizigers in de trein behoefte aan hebben. Reizigers benoemen zes categorieën van activiteiten die ze graag in de trein willen doen. Zo zijn er activiteiten waar concentratie voor nodig is, als werken en studeren of juist ontspannende activiteiten, zoals lezen, film kijken of een spelletje doen. Daarnaast heeft ook een groep reizigers behoefte aan sociale activiteiten zoals bellen en gezellig samen reizen en bijpraten. Op basis van deze drie clusters van reizigersbehoeften zijn twaalf flexibele interieurmodules ontworpen.

Arne Lijbers, associate architect bij Mecanoo: “De trein van de toekomst wordt een dynamische, open omgeving die allerlei activiteiten van reizigers mogelijk maakt. De trein is niet alleen een buis waarin je van A naar B reist. Het is een comfortabele verblijfsplek waar je je thuis voelt en de diverse activiteiten die reizigers graag doen in de trein mogelijk maakt.”

Toekomst bestendig

Het uitgangspunt van het ontwerp was om de trein te benaderen zoals een interieur in een gebouw, geen huls gevuld met stoelen maar een totaalconcept. Door een modulair grid toe te passen wordt iedere centimeter benut en passen de modules als bouwstenen in de trein. Sarah Schiffer, product en concept manager bij Gispen vertelt: “De modules zijn geschikt voor elk type trein en kunnen in een treinstel gecombineerd worden, zodat elke reiziger meer plek in de spits heeft en buiten de spits een plek naar wens kan vinden. Door op een modulaire en circulaire manier te ontwerpen is dit concept tijdloos en universeel inzetbaar.

“Met het ontwikkelen van circulaire producten verlengen we de levensduur en voorkomen we afval. Juist in treinen is het van enorm belang om te zorgen voor meerdere levens en hergebruik van materialen.”

Rick Veenendaal, manager circulair Gispen

Zowel Gispen als Mecanoo zijn dagelijks bezig met het ontwerpen en inrichten van publieke ruimten als musea, bibliotheken, scholen en kantoren. De ervaring van zowel Mecanoo als Gispen en NS komt samen in dit vernieuwende treinconcept waarmee reizen met de trein een hele nieuwe beleving wordt.

“Treinstations zijn niet alleen de visitekaartjes van Nederland, waar dagelijks grote stromen mensen langs gaan, maar ook openbare ruimtes die zorgvuldig moeten worden vormgegeven. Het treinreizen verdient dezelfde zorg en aandacht en zou je moeten vormgeven als een openbare ruimte waar je graag verblijft. Een activiteit gerelateerde ruimte die inspeelt op de zintuigelijke ervaringen.” Francine Houben, creatief directeur Mecanoo

Dutch Design Week



Vanaf 20 oktober staat op het Ketelhuisplein in Eindhoven, het festivalhart van DDW, het Virtual Experience Lab met daarin de visie op het treininterieur. Een ontwerp op ware grootte waarin je met een hele nieuwe virtuele benadering de visie op het nieuwe treininterieur kunt ervaren. In de spoordeelwinkel van NS vind je een aantrekkelijke retourkorting inclusief entreeticket voor €28,–. Dus pak de trein en één van de extra OV fietsen speciaal voor DDW op station Eindhoven.