Met een duidelijke en klantgerichte strategie heeft HEMA in 2024 opnieuw mooie financiële resultaten behaald. De bruto-omzet bedroeg €2.2 miljard, een stijging van 2%. De operationele winst (geschoond voor eenmalige effecten) groeide met 5% door naar €93 miljoen. De positieve resultaten zijn te danken aan een hogere omzet in zowel de winkels als in de webshop, ondanks de uitdagende marktomstandigheden.

Saskia Egas Reparaz, CEO van HEMA: “Ik ben trots op de resultaten die we in 2024 hebben behaald. Het aantal klanten en het verkoopvolume zijn verder gestegen. En ook onze omzet, winst én klanttevredenheid zijn verder toegenomen. Een duidelijk teken dat onze strategie werkt: HEMA is weer écht HEMA. Dit is bijzonder in een jaar waarin de markt opnieuw lastig was, met stijgende kosten en verstoringen in de toeleveringsketen. Dankzij de inzet van onze medewerkers en franchiseondernemers én de steun van onze aandeelhouders, konden we blijven investeren in ons merk. In 2024 hebben we ruim €60 miljoen geïnvesteerd in de vernieuwing van 125 winkels en in ons assortiment.”

Winkels en klanten

In 2024 is een kwart van de Nederlandse winkels vernieuwd volgens het HEMA 100-concept: logisch ingedeeld, fris en gezellig. De resultaten van deze vernieuwde winkels zijn positief, met hogere verkoopcijfers en steeds meer jongeren die HEMA weten te vinden. HEMA introduceerde daarnaast het HEMA Café, dat goed aansluit bij het vernieuwde winkelconcept. De waardering van klanten, gemeten in NPS, is verder gestegen.

Producten die langer mee gaan

Ook in 2024 is het productaanbod van HEMA verder verbeterd door het praktischer, mooier en beter te maken. Producten met het herkenbare HEMA-design, blijven betaalbaar, gaan langer mee en zijn daarmee ook beter voor de wereld om ons heen. In 2024 introduceerde HEMA een volledig nieuw assortiment persoonlijke verzorgingsproducten: 100% vegan en vrij van microplastics. Ook is de cacao voor onze chocoladeletters ingekocht via Tony’s Open Chain. Hiermee draagt HEMA bij aan een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Hoewel HEMA meer artikelen heeft verkocht, is de CO₂-uitstoot, conform de doelstellingen, met 16% gedaald.

Vooruitblik

Saskia Egas Reparaz: “Onze koers werpt duidelijk vruchten af. Op dat stevige fundament bouwen we koersvast verder. We blijven investeren in mensen, winkels en producten die langer meegaan en daarmee duurzaam van kwaliteit zijn. In 2025 openen we ongeveer 125 vernieuwde winkels en ruim 20 nieuwe locaties. We houden focus op efficiëntie en kosten besparen, zodat onze producten betaalbaar blijven voor onze klanten. De omstandigheden in de retailsector blijven uitdagend. De stijgende kosten van inkoop en arbeid blijven een uitdaging. Daarnaast hebben ook de geopolitieke situatie en het creëren van een gelijk speelveld op de Europese markt onze aandacht. We hebben vertrouwen in de ingeslagen koers, we bouwen verder aan een beter alledaags leven in een mooiere wereld voor onze klanten. Zodat HEMA volgend jaar vitaal haar honderdste verjaardag kan vieren.”

Lees het duurzaamheidsverslag 2024