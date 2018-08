HEMA producten steeds duurzamer

HEMA publiceert haar duurzaamheidsverslag met daarin grote stappen op het gebied van duurzamer katoen, het bestrijden van voedselverspilling en als eerste retailer het aanbieden van Beter Leven producten in vier verschillende kanalen: restaurants, take away, vers gesneden en voorverpakte vleeswaren. Tegelijkertijd zal HEMA meerdere keren per jaar rapporteren over de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen op www.hema.nl/duurzaamheid.

Het uitgangspunt van HEMA is om het dagelijks leven makkelijker en leuker te maken. En dit betekent voor HEMA niet alleen een goede kwaliteit, maar ook duurzaam. Dus producten die onder goede arbeidsomstandigheden en van duurzamere grondstoffen gemaakt zijn en een minimale milieu-impact hebben. HEMA is van mening dat duurzaamheid betaalbaar hoort te zijn voor iedereen en laat zien dat dit mogelijk is door een breed assortiment aan duurzamere producten aan te bieden.

Doelstellingen

HEMA heeft als ambitie om per 2020 honderd procent duurzamer katoen en per 2022 honderd procent duurzamer hout en -papier in te kopen. In 2017 was al tachtig procent van de katoenproducten duurzamer ingekocht en dertig procent van de hout- en papierproducten. Daarnaast introduceerde HEMA als eerste retailer in Nederland het Beter Leven keurmerk in meerdere kanalen tegelijk. Ook hier is het doel om een steeds groter gedeelte van het vlees duurzaam in te kopen, herkenbaar aan het Beter Leven keurmerk.

Partnerships

HEMA voert audits uit in de fabrieken waar de productie plaats vindt. Ook via verschillende samenwerkingsverbanden zet HEMA zich in voor het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden. In 2017 werden er 349 audits uitgevoerd door HEMA en 422 door externe initiatieven zoals amfori BSCI. In 2018 wordt het samenwerken met kennispartners steeds belangrijker voor HEMA. Afgelopen jaar startte HEMA onder andere de samenwerking met de Voedselbank. Na een succesvolle pilot gaat HEMA deze samenwerking naar heel Nederland uitbreiden. Dit jaar komt daar de samenwerking met Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bij om tot een duurzaam primair verpakkingsbeleid te komen.

Eva Ronhaar, Head of Sustainability: “Duurzaamheid realiseren binnen een organisatie is een cultuurverandering. Het vergt een flinke ambitie om dit continue proces tot een succes te maken. HEMA heeft fantastische sprongen gemaakt in de afgelopen jaren. Naast hele concrete zaken zoals doelstellingen op duurzamer katoen, hout en papier hebben we in 2017 ook gewerkt aan de verankering van duurzaamheid in onze processen en willen we nog duidelijker naar de klant communiceren over duurzaamheid. Onze nieuwe duurzaamheidswebsite is daar een mooi voorbeeld van.”