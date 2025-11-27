Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de CSRD Awards heeft de jury Koninklijke Heijmans N.V. uitgeroepen tot winnaar in de categorie grootbedrijf. In de categorie MKB/Overig gaat de prijs opnieuw naar Schijvens Corporate Fashion. De prijzen worden toegekend aan organisaties die vooroplopen in transparante, gestructureerde en toekomstgerichte duurzaamheidsrapportage. Juryvoorzitter Dick de Waard reikte de bokalen uit aan Ton Hillen (CEO Koninklijke Heijmans) en Shirley Schijvens (eigenaar) en Jaap Rijnsdorp (CEO) van Schijvens.

De CSRD Awards zijn een initiatief van de Impact Economy Foundation, Van der Molen E.I.S. en Impact Institute en stimuleren organisaties om duurzaamheidsverslaggeving te verbeteren in lijn met de aankomende eisen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De initiatiefnemers moedigen naast transparante verslaglegging ook aan echt met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Dit jaar werden 57 jaarverslagen over 2024 beoordeeld. Daarvan selecteerde de jury een shortlist van 11 organisaties, waaronder 8 grote bedrijven en 3 MKB-bedrijven.

De jury was diep onder de indruk van alle aanmeldingen en alle initiatieven en activiteiten van de deelnemers, en de keuze was daarom niet makkelijk. De jury feliciteert alle organisaties die hier al zo goed mee bezig zijn en moedigt hen aan hierin door te gaan.

Winnaar grootbedrijf: Koninklijke Heijmans N.V.

De jury prijst Heijmans voor een helder, transparant en consistent jaarverslag, waarin duurzaamheid aantoonbaar is geïntegreerd in strategie, risicobeheersing en uitvoering. Het verslag onderscheidt zich door:

Duidelijke uitleg van materialiteit en stakeholderdialoog;

Concrete beschrijving van risico’s en dilemma’s;

Sterke inrichting van governance en besluitvorming;

Inzichtelijke verbinding tussen maatschappelijke context en bedrijfsactiviteiten.

Het verslag laat zien dat Heijmans duurzaamheidsinformatie behandelt als onderdeel van goed bestuur, niet als verplichte bijlage.

CEO Ton Hillen van Koninklijke Heijmans toonde zich verheugd en trots bij het ontvangen van de bijbehorende award. “Duurzaamheid zit in onze genen. Niet voor niets noemen we onszelf makers van de gezonde leefomgeving. Transparantie over onze prestaties hoort daar vanzelfsprekend bij. De introductie van de CSRD was ook voor ons een stevige opgave, ondanks de stappen die we al hadden gezet. Daarom ben ik extra trots dat we deze prijs hebben gewonnen. Het is een erkenning voor het team, dat erin is geslaagd de nieuwe regelgeving om te zetten in een helder en samenhangend verslag. Zij hebben laten zien: het kan samen. De CSRD biedt bovendien kansen voor de hele sector. Doordat we steeds meer dezelfde taal spreken, kunnen we verantwoord ondernemen gezamenlijk naar een hoger niveau brengen. Hoewel de CSRD nu alleen nog maar lijkt te gaan gelden voor grotere ondernemingen, kan de impact van duurzaamheidsrapportages nog groeien als opdrachtgevers – vooral overheden en ZBO’s – dezelfde transparantie-eisen hanteren. Zij bepalen immers miljarden aan aanbestedingen en sturen daarmee de markt. Door publieke opdrachtgevers onder de CSRD-norm te brengen, ontstaat een gelijk speelveld, betere vergelijkbaarheid, duidelijkere taal en verwachtingen én wordt duurzame waardecreatie versneld in de hele keten.”

Winnaar MKB/Overig: Schijvens Corporate Fashion

Schijvens wint de prijs vanwege een uitzonderlijk volledig en transparant duurzaamheidsverslag. De jury was dit jaar opnieuw erg onder de indruk van de continue efforts die Schijvens maakt, en heeft daarom na een zorgvuldige afweging besloten de prijs opnieuw aan Schijvens uit te reiken. De jury waardeert vooral:

Diepgaande ketentransparantie (inclusief internationale leveranciers);

Aandacht voor leefbaar loon, mensenrechten en sociale risico’s;

Toepassing van levenscyclusanalyses (LCA);

Significante vooruitgang sinds vorig jaar.

Schijvens laat zien dat ook kleine en middelgrote bedrijven zonder wettelijke verplichting kunnen uitblinken in kwaliteit en openheid.

“Deze prijs is een enorme erkenning voor het harde, goede en vooral transparante werk van al onze partners in de supply chain, die samen hebben gewerkt om alles wat we dit jaar wilden neerzetten én meten te realiseren. Teamwork makes the dream work! Met ons praktische rapport hopen we ook anderen te inspireren om toch door te gaan waar de wetgeving ophoudt.” – Shirley Schijvens.

Algemene trends 2025

De jury ziet een duidelijke professionalisering van duurzaamheidsrapportage in Nederland. Steeds meer organisaties structureren hun verslag volgens CSRD/ESRS en investeren in:

Betere materialiteitsanalyses;

Duidelijkere doelen en KPI’s;

Sterkere verbinding tussen strategie en duurzaamheid;

Transparantie over risico’s en ketens.

Tegelijkertijd blijven due diligence, kwantificering van sociale en milieueffecten, en toelichting op dilemma’s belangrijke aandachtspunten.

Impact Institute heeft op basis van de inzendingen voor de CSRD Awards een ‘Best Practices’ rapport opgesteld. Deze is te vinden op de www.csrdawards.nl.

Over de CSRD Awards

De CSRD Awards zijn een initiatief van de Impact Economy Foundation, Van der Molen E.I.S. en Impact Institute en stimuleren organisaties om duurzaamheidsverslaggeving te verbeteren in lijn met de aankomende eisen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De prijzen worden jaarlijks uitgereikt om organisaties te stimuleren tot heldere, betrouwbare en toekomstgerichte duurzaamheidsverslaggeving. De beoordeling richt zich op tien criteria die zijn gebaseerd op de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), aangevuld met aandacht voor transparantie, verifieerbaarheid en governance.

De awards worden ondersteund door organisaties als NBA, SRA, UN Global Compact Network Netherlands, VBDO, VVM netwerk van milieuprofessionals en Eumedion.

De vakjury bestaat uit:

Teresa Fogelberg, Voormalig Deputy Chief Executive Global Reporting Initiative (GR)I en voormalig voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantie-benchmark

Marleen Janssen Groesbeek, Lector Sustainable Finance and Accounting Avans Hogeschool.

René Orij, Hoogleraar duurzaamheidsverslageving Nyenrode Buisness Universteit.

Dick de Waard (voorzitter), Emeritus hoogleraar Auditing Rijksuniversiteit Groningen.

CSRD DAY 2025

Op 27 november 2025 werd de tweede editie van georganiseerd van CSRD DAY. CSRD DAY is een initiatief van Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en Duurzaam Gebouwd. In het plenaire programma werd stilgestaan bij het feit dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat duurzaam / maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland geland is. In het jaar 2000 bracht de SER haar advies ‘Winst van waarden’ uit en Global Reporting Initiative (GRI) haar eerste richtlijnen. Ook werd UN Global Compact dat jaar opgericht.

Het jaarlijkse congres beoogt een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame economie.

Er waren 17 organisaties die zich presenteerden met een stand op de CSRD Marketplace. Ook waren er 17 praktijksessies die worden ingevuld werden door de vele partners die zich aan het congres verbonden hebben.

De CSRD Awards werden opnieuw uitgereikt op dit event.

Voor meer informatie: www.csrdday.nl

