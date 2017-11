Havenbedrijf Amsterdam zet in op verlaging emissies scheepvaart

Havenbedrijf Amsterdam wil samen met de branche de emissie van scheepvaart terugdringen en de milieu-impact ervan verkleinen. Met de Visie Schone Scheepvaart geeft het havenbedrijf aan hoe het tot 2030 de emissies voor de scheepvaart wil terugdringen met concrete acties, zoals het verminderen van uitstoot van zee cruiseschepen aan de kade met 50 procent.

De Visie Schone Scheepvaart kent een brede scope. De visie gaat over de emissies van het schip zelf en over emissies die tijdens het laden en lossen in de haven vrijkomen. Omdat dit een internationale aanpak en lange termijn inspanning vergt, zijn de ambities op dit gebied geformuleerd tot 2030.

Emissies terugdringen

In 2030 wil het havenbedrijf onder meer dat de zee cruiseschepen aan de kade in Amsterdam tot 50 procent minder NOx, SOx en fijnstof uitstoot dan in 2018, het jaar waarin de 0-meting plaatsvindt. Havenbedrijf Amsterdam gaat ervan uit dat in 2030 alle bezoekende zeeschepen milieuprestaties leveren die minimaal gelijk zijn aan de huidige, meest milieuvriendelijke schepen. Ook moet de overlast van geluid en luchtvervuiling als gevolg van het gebruik van dieselgeneratoren op openbare ligplaatsen binnen de ring in dat jaar vrijwel nul zijn.

Aanpak

Om deze doelstellingen te realiseren gaat het havenbedrijf onder meer investeren in infrastructuur zoals in LNG-bunkerfaciliteiten en walstroom. Havenbedrijf Amsterdam heeft tot 2021 hiervoor 10 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast zal het huidige incentive programma voor het promoten van schonere scheepvaart verder worden uitgebouwd. Schepen die op LNG varen gaan extra korting krijgen.

Schone scheepvaart draagt bij aan duurzame haven

Het Noordzeekanaal-gebied heeft door de aanwezigheid van industrie, lucht- en zeehaven een grote milieu-impact op de leefomgeving. Van die impact is het havenbedrijf zich bewust en om die reden investeert het in duurzaamheid door onder meer leefbaarheidsprogramma’s, biobrandstoffen, zon- en windenergie en ijvert het voor schone scheepvaart. In opdracht van het havenbedrijf doet de GGD al jaren metingen naar de luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat deze in het havengebied ruim aan de Europese normen voldoet.

Marleen van de Kerkhof, Havenmeester: ‘De Visie Schone Scheepvaart is een ambitieus plan dat bijdraagt aan de verduurzaming van onze omgeving en zorgt voor ‘licence to operate’ en een ‘licence to grow’. Daarmee dragen we bij aan de verduurzaming van de logistieke keten en de toekomstbestendigheid van stad, haven en regio voor onze en toekomstige generaties.’

De Visie Schone Scheepvaart is ambitieus en vooruitstrevend. De visie past bij het streven van Havenbedrijf Amsterdam om een slimme, snelle en schone haven te zijn. De Visie Schone Scheepvaart is hier te lezen.