Vandaag heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) de Handreiking Aanbesteden gunningscriterium CO₂-Prestatieladder 4.0 gepubliceerd. De handreiking ondersteunt aanbestedende diensten bij het toepassen van de CO₂-Prestatieladder als gunningscriterium in aanbestedingen.

Praktisch hulpmiddel voor aanbesteders

De CO₂-Prestatieladder is een bewezen instrument om CO₂-reductie te stimuleren in de bedrijfsvoering en op projecten. Met de nieuwe handreiking krijgen aanbesteders duidelijke richtlijnen om de ladder op een juridisch correcte en effectieve manier in te zetten. Het document bevat onder meer een concreet stappenplan, voorbeeldteksten voor aanbestedingsleidraden en contracten, en uitleg over de CO₂-ambitieniveaus waarmee inschrijvers zich kunnen onderscheiden.

Vernieuwing en overgang

De handreiking sluit aan bij het vernieuwde Handboek CO₂-Prestatieladder 4.0, dat werkt met drie treden: reductie binnen de eigen organisatie, reductie in de keten en reductie naar nul in 2050. Ook wordt de overgangsregeling van versie 3.1 naar 4.0 toegelicht, zodat aanbesteders en marktpartijen zich tijdig kunnen voorbereiden.

Samen werken aan CO₂-reductie

Door het gunningscriterium CO₂-Prestatieladder toe te passen, kunnen aanbesteders leveranciers belonen die concrete CO₂-reductie realiseren tijdens de uitvoering van projecten. Dit maakt duurzaam inkopen tastbaar en geeft invulling aan de klimaatambities van de overheid.

