Duurzaamheidsverslaggeving is geen keuze meer, het is een noodzaak. Organisaties – groot en klein – voelen de druk om transparant te zijn over hun impact op mens en milieu. Niet alleen vanuit wet- en regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), maar ook vanuit ketenpartners, consumenten, toezichthouders en financiers. De eisen nemen toe, de verantwoordelijkheden verschuiven en de complexiteit groeit. Binnen het hoger onderwijs wordt duurzaamheid stevig ingebed in finance- en business-opleidingen. Tegelijkertijd zoeken bedrijven, instellingen en professionals houvast in een vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Tot nu werd dit onderwerp behandeld met losse hoofdstukken in bestaande boeken, het nieuwe Handboek Duurzaamheidsverslaggeving is het eerste integrale studieboek op dit terrein! Het boek verscheen afgelopen week.

Het Handboek Duurzaamheidsverslaggeving is geschreven voor iedereen die wil begrijpen en toepassen hoe duurzaamheid moet worden verantwoord: van eerstejaarsstudenten in de finance tot ervaren accountants en controllers. Dit boek biedt een compleet overzicht van de theorie en praktijk van duurzaamheidsverslaggeving. Deze compleet nieuwe studiemethode geeft studenten en professionals grip op duurzaamheidsvraagstukken in finance en business. De boeken zijn helemaal up-to-date met de wetgeving per 1 juli 2025 en de methode wordt altijd actueel gehouden via de leeromgeving.

Foto: het eerste exemplaar van het Handboek Duurzaamheidsverslaggeving en het bijbehorende opgavenboek wordt door de uitgever Alexander Schelling van Convoy Uitgevers B.V. aangeboden aan de twee auteurs Jirina van Daal en Sander Muller uit de hoofdredactie.

