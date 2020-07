Gulpener start productie in meest duurzame brouwhuis van Europa

Gulpener is a-pe-trots om te kunnen vertellen dat het vanaf deze week bier produceert in het meest duurzame brouwhuis van Europa. De nieuwe brouwerij in het Limburgse Gulpen gebruikt 75% minder energie en kan volledig werken op lokale ingrediënten. Hoera. Gulpener is met de realisatie een grote stap dichterbij haar duurzame missie om in 2030 volledig fossielvrij bier te kunnen brouwen.

Vlaams/Limburgse hi-tech

Het brouwhuis is het resultaat van een intensieve samenwerking van de technici en brouwmeesters van Gulpener en de ingenieurs van brouwhuisfabrikant Meura uit België. Traditioneel bierbrouwen vraagt veel energie, en dus was er fundamentele innovatie nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het nieuwe brouwhuis zet het halve brouwproces op zijn kop en bevat drie nieuwe brouw innovaties. Meer over maischfilters, ecostrippers en energiebesparing in de bijlage. Of luister naar de Gulpener podcast op Spotify.

Warmtepomp

Nu het brouwhuis klaar is, is het voor Gulpener tijd voor de volgende stap. Dankzij een subsidie van Rijksdienst Ondernemend Nederland start Gulpener binnenkort met de installatie van een zeer innovatieve warmtepomp, die het brouwhuis volledig fossielvrij zal maken. Wat resteert is dan nog energie die nodig is voor gebouwverwarming en reinigingswater. De plannen om die volledig hernieuwbaar te maken liggen al op de plank.

Nieuw bier

Ook op brouwniveau is het tijd voor nieuwe avonturen. De nieuwe maischfilter in het brouwhuis is namelijk in staat om oude oergranen te verwerken. Daarmee komt een lang gekoesterde wens van Gulpener in vervulling om bier met oude en bijna vergeten Limburgse granen te brouwen. Bevriende boeren zijn vorig jaar al begonnen met het telen van oertarwe (emmer) en rogge. Inheemse granen zijn goed voor de biodiversiteit en vaak eenvoudiger biologisch te verbouwen. Gulpener brouwt binnenkort al het eerste vergeten-granenbier. Sterk Rogge Bier verschijnt in september en is een een boeren collab samen met bio-boer Felix Huntjes. De brouwmeesters kunnen niet wachten.

Foto: eigenaar Jan Paul Rutten en brouwmeester Steven van den Berg