Groenendijk Bedrijfskleding lanceert TEXTILE 2.0 op jubileumevent

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseerde Groenendijk Bedrijfskleding samen met MVO-adviesbureau Sustainalize het event ‘Bedrijfskleding in Transitie’ in de oude Wasserij van Defensie te Woerden. Diverse merken en leveranciers kwamen samen om inkopers en duurzaamheidsmanagers te helpen verduurzamen. Groenendijk Bedrijfskleding vierde met het event ook het 20-jarig jubilieum.

In de voormalige Wasserij van Defensie, deelden diverse merken hun kennis en expertise op het gebied van verduurzamen van bedrijfskleding. De partners kregen ruimte op de marktplaats om hun circulaire initiatieven te illustreren aan zo’n 150 inkopers en duurzaamheidsmanagers.

Onder leiding van dagvoorzitter Marieke Eyskoot (duurzaamheid- & lifestyle expert) presenteerden onder andere Luitenant-kolonel Rob van Arnhem (categoriemanager bedrijfskleding Rijksoverheid), Jef Wintermans (coördinator Convenant Duurzame Kleding en Textiel bij de SER) en Nick de Ruiter (partner bij Sustainalize) hun visie op verduurzaming van de bedrijfskleding branche.

De duurzame bedrijfskleding van de merken: HAVEP, CottoVer, Tricorp, Wolcon, Orcon, CrossHatch, Indushirt en From Scratch werd tijdens de modeshow al dansend gepresenteerd op het podium.

Aan het einde van de middag is het platform TEXTILE 2.0 gelanceerd. Dit is een informatieplatform waar veel aangesloten bedrijven op staan die de textielsector kunnen verduurzamen. Op dit platform zijn zowel garen-, doek- als kledingproducenten te vinden. Het doel is om steeds intensiever te gaan samenwerken. TEXTILE 2.0 is een gezamenlijk initiatief van Moderna Textielservice en Groenendijk Bedrijfskleding.

Het event werd afgesloten met een borrel en versnaperingen van Brownies & downieS. Iedereen keerde huiswaarts met een duurzaam gevulde goodiebag onder de arm.

