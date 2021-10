Greenpeace lanceert Europees burgerinitiatief voor verbod op fossiele reclame met blokkade bij olieraffinaderij Pernis

Meer dan 80 actievoerders uit heel Europa hebben samen met Greenpeace Nederland de toegang tot de Tweede Petroleumhaven geblokkeerd. De vreedzame actie markeert de start van een Europees burgerinitiatief (EBI) waarin wordt opgeroepen tot een wet die reclame voor fossiele brandstoffen in de EU verbiedt. “De glimmende advertenties van de fossiele industrie zijn pure propaganda om de vervuilende praktijken te verbloemen. Dit moet stoppen”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland. Meer dan 20 organisaties steunen het wetsvoorstel om reclame fossielvrij te maken via dit burgerinitiatief.

Actie in de Rotterdamse haven

De toegang van de Tweede Petroleumhaven wordt geblokkeerd door het 33 meter lange Greenpeaceschip Beluga. In het water is een barrière gebouwd van drijvende kubussen met daarop advertenties van de fossiele industrie. Tientallen actievoerders in kano’s en rubberboten hebben spandoeken bij zich met daarop de tekst “Verbied fossiele reclame”. Aan de actie doen vrijwilligers uit Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Kroatië, Polen, Slovenië, Slowakije, Spanje, Hongarije en Nederland mee. Op een nabijgelegen olietank van Shell zijn door klimmers misleidende advertenties geplakt.

Faiza Oulahsen: “We staan hier vandaag in het hart van de vervuiling, bij de grootste olieraffinaderij van Europa en laten het ware gezicht van de fossiele industrie zien. We confronteren ze met hun eigen propaganda, midden in de klimaatcrisis die mede door hen is veroorzaakt. Ze nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Sterker nog, via reclame, sponsordeals en marketing proberen ze een groen imago uit te stralen. Daarom is een verbod op fossiele reclames nodig en starten we dit Europees burgerinitiatief. Zodat we wettelijk kunnen vastleggen dat ‘s werelds meest vervuilende bedrijven hun praktijken niet meer kunnen verbloemen.”

Actievoerder Chaja Merk (31): “Ik ben opgegroeid met campagnes over hoe slecht sigaretten voor je zijn, maar zag nooit zulke waarschuwingen over fossiele brandstoffen. Het is eng dat in tijden van de klimaatcrisis zelfs mijn favoriete musea, maar ook scholen en sportclubs worden gesponsord door vervuilende luchtvaartmaatschappijen en autobedrijven. Ik ben hier om te zeggen dat dit moet stoppen. Wij zijn de generatie die een einde gaat maken aan de fossiele industrie.”

Onderzoek naar advertenties

Meer dan de helft van de advertenties van zes grote fossiele energiebedrijven zijn misleidend en vallen in de categorie greenwashing. Dat blijkt uit onderzoek van DeSmog, ‘Words vs. Action: The Truth behind Fossil Fuel Advertising’. Dit onderzoek in opdracht van Greenpeace Nederland toont aan dat advertenties de hoofdactiviteiten van bedrijven niet goed weergeven of dat ze schijnoplossingen promoten. Shell voert de meest misleidende campagnes, met 81% aan greenwashing-advertenties. De onderzoekers hebben in totaal meer dan 3000 online advertenties van energiebedrijven Shell, Total Energies, Preem, Eni, Repsol en Fortum beoordeeld.