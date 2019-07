Greenchoice publiceert eerste duurzaamheidsverslag

Onder de titel ‘Nederland samen groener maken’ publiceert Greenchoice vandaag zijn eerste duurzaamheidsverslag. Aan de hand van verschillende maatschappelijke onderwerpen laat de duurzame energieleverancier zien welke impact het in 2018 maakte op de omgeving en welke bijdrage het levert aan het vergroenen van Nederland.

Evert den Boer, algemeen directeur: “Voor Greenchoice betekent duurzaam ondernemen dat we elke dag groene keuzes maken die bijdragen aan onze missie. We willen de verbinder en versneller van de energietransitie zijn en Nederland samen met onze klanten steeds groener maken. Voor het eerst in onze geschiedenis laten we nu in een rapport gebundeld zien hoe we dat doen, wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo leggen we verantwoording af en houden we onszelf tegelijkertijd scherp.”

Bijdrage aan vijf Sustainable Development Goals

In het verslag wordt aandacht besteed aan maatschappelijke onderwerpen waaronder ‘ethiek en transparantie’, ‘de energietransitie voor iedereen’ en ‘duurzaam CO2- en bosbeleid’. Dit zijn onderwerpen waar Greenchoice een toegevoegde waarde kan leveren én die voor de stakeholders van de organisatie van belang zijn. Ook relateert Greenchoice zijn impact aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De grootste impact van de duurzame energieleverancier ligt uiteraard op SDG 7 (duurzame en betaalbare energie) en SDG 13 (klimaatactie). Met de Nederlandse en buitenlandse bosprojecten van Greenchoice draagt de organisatie echter ook bij aan andere SDG’s, waaronder ‘leven op het land’ (SDG 15).

Greenchoice beschermt meer dan een miljoen hectare bos

Greenchoice steunt vier bosprojecten in Indonesië, Peru, Oeganda en Zimbabwe door te investeren in CO2-certificaten, waarmee het bedrijf de CO2 die vrijkomt bij het gasverbruik van al zijn klanten compenseert. Daarnaast helpt Greenchoice het Jane Goodall Instituut met de bescherming van bos en biodiversiteit in Tanzania, beschermt het zo’n 120.000 hectare bos in het Amazonegebied in Brazilië en ondersteunt de organisatie ook Nederlandse bosprojecten. In totaal draagt Greenchoice bij aan de bescherming van meer dan 1 miljoen hectare bos. Dat is ongeveer een vierde van de oppervlakte van Nederland.

Op weg naar 100% groene energie uit Nederland

Eén van de onderwerpen die in het verslag uitgebreid aan bod komt, is het aandeel groene energie uit Nederland dat Greenchoice levert. De organisatie zet in op 100% in Nederland opgewekte groene stroom voor alle klanten, zowel particulier als zakelijk. Voor de 525.000 particuliere klanten lukt dat. Zij krijgen sinds 2016 100% groene stroom dat in ons land is opgewekt. Aan een aantal zakelijke klanten wordt echter nog groene stroom uit het buitenland geleverd. In totaal kwam in 2018 90% van alle door Greenchoice geleverde elektriciteit van Nederlandse bodem. Het doel voor 2019 is om 95% groene Nederlandse stroom te leveren en in 2020 moet dat 100% zijn.

Maatschappelijk en commercieel ondernemen gaan hand in hand

Greenchoice heeft de ambitie om het duurzaamheidsrapport elk jaar uit te geven en verder te ontwikkelen. Den Boer: “We rapporteren in dit eerste rapport over 2018 en doen dat volgens de GRI-richtlijn, een internationaal erkende standaard voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag. De volgende stap is om een geïntegreerd jaarverslag te publiceren, waar ons duurzaamheids- en financiële jaarverslag samenkomen. Dat sluit aan op hoe wij als organisatie denken en doen. In onze besluitvorming wegen we maatschappelijke waarde net zoveel mee als financiële kosten en baten.”

Lees het verslag hier!