GP Groot als eerste Nederlands bedrijf gecertificeerd voor nieuwste versie MVO Prestatieladder

GP Groot behaalde deze maand als eerste Nederlands bedrijf een certificaat voor de allernieuwste versie MVO Prestatieladder, versie 3. Het bedrijf is actief in de volgende marktsegmenten: inzameling, recycling, brandstoffen en oliehandel en infra en engineering. Het bedrijf heeft zo’n 1000 werknemers. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten staan twee vragen centraal: Draagt het bij aan circulaire economie en/of draagt het bij aan de energietransitie?

Een solide basis waarmee ze het verschil maken is bijvoorbeeld het aanbieden en leveren van minder milieu- en klimaat belastende brandstoffen, het gescheiden inzamelen van afvalstromen en het recyclen van deze stromen tot nieuwe grondstoffen en producten. GP Groot wil haar klanten helpen te voldoen aan het door het door de overheid gestelde doel om in 2050 volledig circulair en energieneutraal te zijn. Aron Kuijper (KAM en MVO manager): ‘Alle activiteiten die we ontplooien moeten bijdragen aan de realisatie van de twee doelen: circulaire economie en de energietransitie.’

Pionier gebied circulair slopen



GP Groot levert haar producten en diensten aan een breed marktsegment: van particulieren en lokale middenstand tot (semi)overheden, industrie, zieken- en verzorgingshuizen. Op het vlak van alternatieve brandstoffen zoeken we heel actief de samenwerking op met de lokale partijen. GP Groot levert verschillende brandstoffen en energieoplossingen die op dit moment tot de best mogelijke milieuprestatie leiden: synthetische diesels (HVO, GTL), gasvormige brandstoffen zoals LNG en Waterstof, en laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Kuijper: ‘We zien dat het werken aan deze oplossingen het beste gaat door het aangaan van de juiste partnerships. Als we samen de schouders er onder zetten kunnen we de regio uiteindelijk brandstoffen en energie leveren die zijn gemaakt van afval uit de regio. Daar werken we nu al naar toe. GP Groot is ook pionier op het gebied van circulair slopen, wij zien sloopmateriaal niet als afval, maar als grondstoffen en basis voor nieuwe producten.’

Toepasbaar om meer typen organisaties



Voor een organisatie waarbij duurzaamheid zo in het DNA zit is het niet gek dat ze al jaren MVO Prestatieladder gecertificeerd zijn. ‘We zijn al zo’n zes jaar gecertificeerd’, geeft Kuijper aan, ‘en de nieuwe versie van de norm biedt voor alle soorten organisaties de mogelijkheid een certificaat te halen. Het is nu breder en voor meer typen organisaties toepasbaar en minder geijkt op de theoretische zaken.’

MVO-beleid is een integraal beleid



Voor veel organisaties is duurzaamheid een belangrijke doelstelling, maar om echt een verschil te kunnen maken blijkt in de praktijk vaak lastig. GP Groot benadert het daarom niet als een ‘extraatje’, maar als kernwaarde. ‘Voor ons is het MVO-beleid een integraal beleid. Als dit een beleidsonderdeel van je bedrijfsvoering is, hoef je niet de bedrijfscultuur te veranderen om de audit positief af te sluiten. Onze collega’s hebben hetzelfde verhaal tijdens zo’n audit. Niet omdat we het ‘instuderen’, maar omdat het echt is ingesleten bij al onze werknemers.’

Strategische partnerships



GP Groot ziet ook het belang van strategische partnerships. ‘We geloven in het samenwerken met klanten en leveranciers die ook de meerwaarde zien van onze duurzame oplossingen en die deze willen gebruiken bij het behalen van de eigen doelstellingen. Zo creëer je strategische partnerships aan de in- en verkoopkant die bij je organisatie en visie passen.’ Kuijper heeft nog wel een advies voor organisaties die willen starten met certificering voor de MVO Prestatieladder: ‘Breng focus aan binnen je organisatie. Richt je op de MVO thema’s die passen bij jouw organisatie en stakeholders.’