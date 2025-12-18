“Als je in een gat zit, moet je geen CEO inhuren die verder graaft.” Met deze reactie bekritiseert Follow This de benoeming van Meg O’Neill als nieuwe topvrouw van BP. O’Neill, een voormalig leidinggevende bij Exxon en de huidige topvrouw van Woodside Energy, zal in april 2026 de leiding overnemen.

“BP heeft gekozen voor iemand met een carrière in fossiele brandstoffen,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “Managers die zijn opgeklommen in de fossiele sector kunnen zich geen verdienmodellen voorstellen buiten olie en gas. BP heeft een CEO nodig die de risico’s en kansen van de energietransitie ziet. Door vast te houden aan fossiele brandstoffen terwijl de wereld overschakelt op schone energie, brengt BP de aandeelhouderswaarde in gevaar.”

BP in zwaar weer

BP wil ons laten geloven dat het “te ver en te snel” ging in de energietransitie. Maar de realiteit is dat BP in zwaar weer verkeert na het halveren van het dividend tijdens Covid, het verlies van de joint venture met de Russische olieproducent Rosneft, en pogingen om aandeelhouders en werknemers te laten geloven dat ze aan het transformeren waren.

Van 2020 tot 2024 investeerde BP slechts 6 miljard dollar van de 76 miljard dollar in duurzame activiteiten — 8% van de totale uitgaven. Het merendeel van de investeringen ging naar de winning en productie van fossiele brandstoffen.

Beperkte dialoog met kritische aandeelhouders

“Hoewel wij spreken namens minstens een kwart van de aandeelhouders, is BP het afgelopen jaar niet met ons in gesprek gegaan,” zegt Van Baal.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in april stemde 24% van de beleggers tegen voorzitter Helge Lund, een initiatief van Follow This. Een dergelijke aandeelhoudersopstand onderstreept de bezorgdheid van aandeelhouders over de strategie.

De late startdatum van O’Neill (april 2026) getuigt bovendien van een gebrek aan urgentie.

Follow This blijft aandeelhouders mobiliseren om BP te veranderen.

“Beleggers hebben de macht om de strategie te sturen,” zegt Van Baal. “Zij kunnen het bedrijf sturen naar activiteiten die de waarde op de lange termijn waarborgen en weg van activiteiten die aandeelhouderswaarde ondermijnen.”