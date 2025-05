Vandaag namen wethouder Marc Teutelink en Onderhoud Enschede-directeur Mark de Jonge de eerste circulaire waterhubs in Enschede in gebruik. Zij deden dit door het vullen van een tankwagen met opgevangen water uit de regenwaterkelder van Onderhoud Enschede. De waterhubs vangen regen-, grond- en oppervlaktewater op. Onderhoud Enschede gebruikt het water voor het sproeien van sportvelden en het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het vegen van straten en pleinen. De circulaire waterhubs dragen bij aan drinkwaterbesparing, CO2-reductie en het klimaatbestendig maken van Enschede.

“De circulaire waterhubs zijn een mooi voorbeeld hoe we steeds slimmer omgaan met water”, licht wethouder Leefomgeving Marc Teutelink toe. “Door klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met extreme buien en lange perioden van droogte. Ook de beschikbaarheid van water wordt minder vanzelfsprekend. Dan moet je kijken hoe je water op een slimme, circulaire manier kunt gebruiken.”

Mark de Jonge, directeur Onderhoud Enschede, voegt toe: “Voor het onderhoud van Enschede gebruiken we veel water. Denk aan het sproeien van sportvelden, water geven van bomen en planten, schoonspuiten van straten en pleinen en doorspoelen van drainageleidingen. Hiervoor halen we water uit het Twentekanaal en de vijvers vlak buiten Enschede. Dit betekent dat onze tankwagens veel heen en weer rijden door de stad. Ook pompen we soms grondwater op. En we gebruiken zelfs aanvullend ook drinkwater. Dit is niet toekomstbestendig. We willen de komende 3 jaar zoveel mogelijk stoppen met drinkwater te gebruiken. We zochten daarom naar manieren om dat anders te doen. Neem de regenwaterkelder onder ons gebouw van Onderhoud Enschede. Deze kan 170 m3 regenwater opvangen. Daarmee besparen we jaarlijks meer dan een miljoen liter drinkwater. Ook gebruiken we vochtsensoren bij bomen en plantsoenen in de stad. Hiermee bepalen we nauwkeuriger hoeveel water de planten en bomen nodig hebben. Zo verspillen we geen water.”

Vraag en aanbod van water beter in balans

Een samenwerking van gemeente Enschede, Onderhoud Enschede, Universiteit Twente, Saxion, NTP, Sportaal en waterschap Vechtstromen bracht de vraag naar en het aanbod van water beter in balans en ontwikkelde de circulaire waterhubs. De circulaire waterhubs verbeteren op verschillende manieren de klimaatbestendigheid van Enschede. Het regenwater dat lokaal wordt opgevangen en opgeslagen, stroomt niet naar lagere delen van de stad. Dit maakt daar de kans op wateroverlast tijdens extreme regenbuien kleiner. Het gebruik van regenwater, oppervlaktewater en gezuiverd grondwater bespaart drinkwater. De watertappunten zijn dichter bij de gebruikslocaties dan het Twentekanaal en de vijvers aan de rand van de stad. De tankwagens rijden minder kilometers wat ook zorgt voor een lagere CO2-uitstoot.

Dashboard maakt water inzichtelijk

Universiteit Twente ontwikkelde speciaal voor de hubs een dashboard. Deze geeft real-time en over een in te stellen periode inzicht in de beschikbaarheid en het verbruik van water. Zo is de impact van de waterhubs gemakkelijk te monitoren. Saxion onderzoekt maandelijks de waterkwaliteit van de Stokhorstvijver en de Regenwaterkelder. Deze informatie komt ook in het dashboard. Er wordt verder gewerkt aan een eenvoudige tool die chauffeurs op basis van de beschikbaarheid en de kwaliteit van water helpt de beste watertaplocatie te vinden.

Meer hubs in ontwikkeling

In Enschede zijn nu 4 waterhubs. De regenwaterkelder onder het gebouw van Onderhoud Enschede, de Stokhorstvijver, grondwaterzuivering Hulsmaatstraat 5 en de regenwaterbassins bij de kwekerij van DCW. Daarnaast zijn er nieuwe hubs in ontwikkeling: 2 grond- en regenwatertanks bij Onderhoud Enschede aan de Vlierstraat en een tank op sportpark Vogido. Deze tank vangt regenwater op van het dak en de parkeerplaats en regenwater dat vrijkomt door de drainage van de sportvelden.