De gemeente Ede wil – in samenwerking met Alfa Accountants en Adviseurs en de Rabobank Vallei en Rijn – MKB-ondernemers praktisch en hands-on helpen in hun duurzame ontwikkeling via het Koploperproject Duurzaam Ondernemen. Landelijk hebben al meer dan 500 MKB-bedrijven dit project succesvol afgerond. Het project richt zich niet alleen op ondernemers die willen weten hoe ze kunnen beginnen, maar is er ook voor ondernemers die willen weten wat hun volgende stap is en hoe ze zich goed voorbereiden op nieuwe wet- en regelgeving. Het gaat niet alleen over duurzaamheid, maar juist ook over de sociale en bestuurlijke kant van het ondernemerschap. Uitwisseling en leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van het Koploperproject, daarom zoekt de gemeente 10-12 enthousiaste deelnemers.

Naast kennisuitwisseling gaat het vooral om concrete opbrengsten, zo leren de deelnemende bedrijven werken met handige tools zoals de Milieubarometer om de CO 2 -impact te berekenen. Per bedrijf komt er een duurzaamheidsprofiel, een concreet actieplan en plannen voor duurzame én lokale inkoop. Deze stappen helpen bij aanbestedingen en eventuele subsidie- en financieringsmogelijkheden voor de toekomst. Door hierin stappen te zetten blijven de bedrijven een aantrekkelijke werkgever op deze krappe arbeidsmarkt. Met experts wordt nagedacht hoe er over de opbrengsten gecommuniceerd kan worden. Dit helpt richting klanten en opdrachtgevers: met dit project worden stappen gezet op het gebied van sociaal ondernemen (SROI) en verschillende richtlijnen (zoals ISO-normeringen, de Europese CRSD-richtlijn of de CO 2 -prestatieladder). Alle onderdelen in het project hebben het doel om de continuïteit van de ondernemingen te verbeteren.

Binnen het koploperproject worden de deelnemers ongeveer 9 maanden ondersteund door een team van deskundigen die al meerdere projecten gedraaid hebben. De kick-off staat gepland voor 3 oktober 2024, het eindsymposium voor de zomer van 2025. Er wordt een 5-tal collectieve bijeenkomsten georganiseerd, deels bij de deelnemende bedrijven om bij elkaar een kijkje in de keuken te krijgen. Deelname vraagt gemiddeld 40 uur. Marco Verhagen (voorzitter van het Edes Bedrijfs Contact – EBC) is enthousiast over het project: “Het EBC-bestuur ondersteunt en stimuleert het koploperproject van harte. Het is van groot belang om te werken aan onze gezamenlijke toekomst en de verduurzamingsvraag is een cruciaal vraagstuk. Er verandert veel om ons heen en dan is het belangrijk dat wij en ook de ondernemers in Ede hierin onze verantwoordelijkheid nemen en initiatieven steunen die ons verder helpen.”

Heb je interesse of ken je ondernemers die geïnteresseerd zijn? Meld je dan nu aan. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Ede kunnen bedrijven nu deelnemen voor € 2.000 in plaats van € 4.000, excl. btw. Als er 10 deelnemers of meer zijn, draagt de Rabobank ook nog eens €500 bij per deelnemer. Er is al een aantal aanmeldingen binnen. Ook jij bent van harte welkom! En, nodig vooral collega-ondernemers uit om mee te doen! Voor vragen of opmerkingen, bel of mail ons gerust!