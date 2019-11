Geen Black maar Green Friday bij 100% Kringloopwinkels

Op 29 november is Green Friday in het leven geroepen als tegenhanger van Black Friday. Op Green Friday worden de positieve effecten van hergebruik extra onder de aandacht gebracht bij kopend Nederland. Met deze retailactie wil de Branchevereniging Kringloopbedrijven NL (BKN) laten zien hoe leuk en voordelig het is om te shoppen bij 100% Kringloopwinkels én dat het goed is voor het milieu. Elke kilogram hergebruikte spullen levert (bijna) één kilogram CO2-besparing op.

Nadat 100% Kringloopwinkel Het Goed in 2018 de campagne startte, stimuleert BKN al haar leden om mee te doen met Green Friday. Dit zijn 65 kringloopbedrijven met in totaal 215 100% Kringloopwinkels in heel Nederland.>Met Green Friday willen 100% Kringloopwinkels niet alleen alle Nederlanders oproepen om gebruikte spullen door te geven, maar ook iedereen bewust maken van de enorme hoeveelheid extra CO2 die de aankopen van Black Friday met zich meebrengen. Van de productie tot en met het vervoer. Veel nieuwe producten worden van ver vervoerd met containerschepen. Zestien mega containerschepen zorgen bijvoorbeeld voor bijna net zo veel zwavel uitstoot als 50 miljoen auto’s bij elkaar. Daarnaast wonen er in 2050 10 miljard mensen op onze aardbol en is het noodzakelijk dat we inzetten op een circulaire economie waarin producten en grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt.

Ruimte voor groei

In 2018 werd 137 miljoen kg spullen ingezameld in de 100% Kringloopwinkels. 43% daarvan kreeg via de winkels een tweede leven, en nog eens 40% van de ingezamelde spullen kon worden gerecycled.

Het aantal betalende bezoekers van 100% Kringloopwinkels was in 2018 14 miljoen, ruim 1 miljoen meer dan in 2017. De branche laat in 2018 voor het vierde opeenvolgende jaar een kleine omzetgroei zien. Steeds meer mensen kiezen gelukkig voor tweedehands. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 77% van de mensen bereid is om dit te doen. Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen noemt Green Friday een goed initiatief: “Alles wat we niet weggooien, hoeven we niet te verbranden en niet opnieuw te maken. Kringloop is goed voor het milieu. Maar dat is niet het enige. De winkels zijn ook fijne en veilige plekken waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt elkaar kunnen ontmoeten. En een plek voor koopjes. Of om dié dingen te vinden, die in winkels niet meer in de collectie zijn te vinden.”

1 kg hergebruik = 1 kg CO2-besparing

Green Friday is het perfecte alternatief voor liefhebbers van shoppen en voordeelstunts. Bij elke kilogram aan hergebruikte spullen krijg je “gratis” een kilogram CO2-besparing. Die kun je als klant alvast in je zak steken. Bovendien zorgt iedere aankoop voor werk voor een groep mensen die anders aan de kant staat. En dan moet december nog beginnen. 100% Kringloop is er klaar voor.