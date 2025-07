Ondanks dat Nederland koploper is op het gebied van circulariteit, hebben Nederlandse consumenten twijfels over de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van hergebruikte of gerepareerde producten. Deze onzekerheden remmen de transitie naar een circulaire en duurzame economie. Dit blijkt uit recent wereldwijd onderzoek van BSI onder meer dan 8.000 respondenten, in samenwerking met experts van het Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). Bij hun aankoopbeslissingen laten Nederlanders zich vaker leiden door praktische overwegingen, zoals kostenbesparing (70%) en gemak (67%), dan door de bijdrage aan de circulaire en duurzame economie.

Gebrek aan vertrouwen houdt duurzame keuzes tegen

Deelnemers aan het onderzoek gaven zichzelf een score op tien circulaire gedragingen, waaronder recyclen, het hergebruiken van verpakkingen en het doen van tweedehands aankopen. Hoewel uit het onderzoek volgt dat 68% van de Nederlanders zich bewust is dat hun gedrag en aankoopbeslissingen een bijdrage kunnen leveren aan circulariteit, blijkt uit het onderzoek dat ondanks dit bewustzijn slechts 31% van de Nederlanders overweegt om tweedehands technologie aan te schaffen. Eenzelfde percentage (31%) geeft aan bewust te kiezen voor gerecyclede voedselverpakkingen. Deze terughoudendheid heeft niet alleen gevolgen voor de circulariteit in Nederland, maar draagt ook bij aan de wereldwijde daling in het gebruik van hergebruikte materialen, van 7,2% naar 6,9%.

De belangrijkste redenen voor deze terughoudendheid zijn zorgen over de kwaliteit (51%), veiligheid (42%) en betrouwbaarheid (42%) van ‘circulaire’ producten. Nederlanders hechten bij het maken van hun aankoop eerder aan praktische overwegingen. Zo geven ze vaker prioriteit aan kostenbesparing (70%) en gemak (67%) dan aan milieu-impact. Door deze voorkeur in aankoopgedrag blijft het lastig om het lineaire consumptiepatroon (nieuw kopen, kort gebruiken, snel weggooien) te doorbreken en over te stappen op een circulair consumptiepatroon.

Lichtpuntje: Nederlanders voelen zich goed bij het doen van duurzame aankopen

Toch zijn er lichtpuntjes: meer dan een derde van de Nederlanders voelt zich goed bij het kopen van tweedehands kleding (37%) of een tweedehands fiets of scooter (36%). Maar voor andere categorieën, zoals meubels (29%) of ‘buitenbeentjes’ in de supermarkt (22%), blijft de drempel hoog. Bovendien twijfelt 28% van de Nederlanders aan de betrouwbaarheid van milieuclaims, wat het vertrouwen in circulaire producten verder ondermijnt. Daartegenover staat dat bijna de helft (49%) aangeeft meer vertrouwen te hebben als producten voorzien zijn van een erkend keurmerk.

Volgens BSI-experts is bouwen aan vertrouwen de sleutel tot verandering

Susan Taylor Martin, Chief Executive bij BSI, benadrukt het belang van vertrouwen in de transitie naar een circulaire economie: “De circulaire economie biedt een enorme kans voor zowel mens als planeet. Het stelt ons in staat om natuurlijke bronnen te beschermen en tegelijkertijd economische voordelen te realiseren. Toch vormt een gebrek aan vertrouwen een belangrijke drempel voor deze transitie. Consumenten wegen bij hun aankoopbeslissingen doorgaans prijs en kwaliteit zorgvuldig af, maar hergebruikte, gerepareerde of gerecyclede producten roepen vaak vragen op over kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Om circulariteit echt te laten slagen, moeten bedrijven verder gaan dan het enkel doen van duurzaamheidsclaims. Ze moeten aantoonbare waarde, duurzaamheid en betrouwbaarheid leveren – en consumenten overtuigen dat circulaire producten net zo betrouwbaar zijn als traditionele alternatieven.”

Sebastiaan van Dort, Director Sustainability & Energy bij BSI, voegt hieraan toe: “Nederland is koploper op het gebied van circulariteit, met een circulariteitspercentage dat drie keer hoger ligt dan het wereldwijde gemiddelde van 8,6% 1 , maar zonder vertrouwen in kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid blijft de circulaire economie een verre droom voor Nederland. Als de overheid haar ambitie voor een volledig circulaire economie in 2050 wil realiseren, moet zij bedrijven actief stimuleren om nu stappen te zetten en de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van circulaire producten te waarborgen én aantoonbaar te maken.”