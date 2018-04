FrieslandCampina zet vol in op duurzame melk

FrieslandCampina maakt vandaag bekend zijn koers, met scherpe focus op duurzaamheid, te versnellen en verder in te vullen. Zo stelt FrieslandCampina aan zijn leden voor een gecertificeerde Top-Zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat te introduceren: zuivel met een lage CO2-equivalent en hoge scores op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit. Daarnaast voldoet deze Top-Zuivellijn aan alle eisen op het gebied van weidegang en de nieuwe standaard voor grondgebondenheid.



Naast de inzet en hogere beloning op duurzame en speciale melkstromen houden leden-melkveehouders de ruimte om te groeien. Groei van het melkaanbod is mogelijk binnen de ruimte van een vooraf overeengekomen groeiafspraak gebaseerd op de marktgroei. Meer productie van melk dan de marktgroei leidt tot een inhouding op het melkgeld.

Top-Zuivellijn en gebalanceerde en marktgerichte groei



Vooroplopende leden-melkveehouders die zich inzetten op duurzame en speciale melkstromen krijgen een hogere beloning. Tevens bouwt FrieslandCampina zijn bestaande duurzame en speciale melkstromen verder uit. De eerste zuivelproducten uit de toplijn zullen naar verwachting in 2019 in het schap van de supermarkten liggen.

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Met de versnelling van onze duurzaamheidsinspanningen leggen we de lat voor zuivel hoger. De introductie van onze duurzame Top-Zuivellijn is daar een sprekend voorbeeld van. Hiermee vullen we onze purpose nourishing by nature verder in. Steeds betere voeding voor onze consumenten, met goede inkomsten voor onze melkveehouders. Daar draait het om voor nu en in de toekomst.”

Volumegroei van het melkaanbod is mogelijk binnen de ruimte van een vooraf overeengekomen groeiafspraak. Meer productie van melk dan de marktgroei leidt tot een inhouding op het melkgeld van 10 eurocent per kilo. Daarmee wordt de uitbetaling aan de leden-melkveehouders voor de extra melk meer in lijn gebracht met de marktgroei voor basiszuivelproducten. De FrieslandCampina-garantieprijs blijft de basis van de FrieslandCampina- melkprijs.

Frans Keurentjes, voorzitter van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Duurzame melk loont, daarvan zijn wij overtuigd. Als een van de toonaangevende zuivelcoöperaties in de wereld vragen wij om die reden onze leden zich versterkt in te zetten op de vraag naar duurzamere en speciale melkstromen. Naast de hogere beloning voor duurzaamheid willen we gebalanceerd en marktgericht groeien. Hiermee creëren we een coöperatie, waarin ook een volgende generatie melkveehouders een toekomst heeft.”

Besluit over invoering voorstel eind 2018



De komende maanden zal FrieslandCampina de voorstellen met zijn leden-melkveehouders bespreken. De besluitvorming, met invoering per 1 januari 2019, zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.