Friesland bevestigt zijn status als koploper in de circulaire economie. Het vandaag gepubliceerde Circularity Gap Report Fryslân van Circle Economy laat zien dat Friesland op basis van een regionaal transitieprogramma zowel op nationaal als internationaal niveau opvallend goed presteert en daarmee als een voorbeeld kan dienen. De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepresenteerd tijdens het World Circular Economy Forum (WCEF) in São Paulo, waar Friesland als eerste provincie ter wereld haar circulaire prestaties op dit wereldpodium deelt en waar een coalitie gelanceerd wordt met andere regio’s wereldwijd. Een coalitie waarin meerdere regio’s vanuit verschillende werelddelen samen gaan werken om versnelling in te zetten.

Friese aanpak als praktijkvoorbeeld

Met deze primeur laat Friesland zien dat een regionale aanpak ook buiten onze landsgrenzen tot de verbeelding spreekt. De Friese regio bewijst dat samenwerking en daadkracht op lokaal niveau daadwerkelijk het verschil maken. De onderzoeksresultaten van Circle Economy, een wereldwijd onafhankelijke organisatie op het gebied van monitoring van circulariteit, geven niet alleen inzicht in de circulaire inspanningen van Friesland, maar vormen ook een concreet werkbaar model waarmee andere regio’s wereldwijd hun circulaire transitie kunnen versnellen. Bij het opstellen van het Circularity Gap Report is aan de hand van zeven pijlers gekeken naar zowel economische, ecologische als sociale aspecten.

Bovengemiddeld hergebruik materialen

De circularity metric van Friesland – het percentage hergebruikte materialen in de totale materiaalconsumptie – komt uit op 10,6%. Wat betekent dat meer dan een tiende van de grondstoffen in de provincie wordt teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Daarmee is Friesland niet alleen koploper binnen Nederland, maar ook wereldwijd een voorbeeldregio. Ter vergelijking: het Nederlands gemiddelde ligt op 9,8%, het wereldwijde gemiddelde op 6,9%. In de komende jaren ligt een grote opgave om het percentage hergebruik overal ter wereld fors te verhogen. Er is een realistische blik; ook op sommige andere indicatoren is er nog werk aan de winkel, zoals bijvoorbeeld de materiele voetafdruk. Friesland bewijst dat op regionale schaal echt impact gemaakt kan worden.

De Friese mentaliteit: samenwerken en gewoon doen

Wat Friesland uniek maakt, is de zogeheten ‘Friese aanpak’ – een mentaliteit van samenwerken, delen en vooral: gewoon doen. De regio werkt al ruim tien jaar volgens het Triple Helix-model, waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen intensief samenwerken aan circulaire oplossingen. Inmiddels zijn meer dan 180 partijen aangesloten bij Vereniging Circulair Friesland, dat het regionale transitieprogramma aanstuurt. Deze samenwerkingscultuur zorgt voor innovatiekracht, snelle implementatie en een sterke betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven. Friesland zet in op sectoren waar de impact het grootst is, zoals bouw, infrastructuur, watertechnologie, agrifood en circulaire plastics.

Duurzaam en stimulerend ondernemersklimaat

Met 25,4% haalt Friesland een substantieel aandeel van haar energie uit hernieuwbare bronnen. Ook scoort de Friese regio hoog als het gaat om economische concurrentiekracht: Friesland scoort 117 op de EU Regional Competitiveness Index, die meet hoe goed een regio het bedrijfsleven ondersteunt, inclusief bedrijven in de circulaire economie. Een hoge score toont aan dat een regio sterk is op het gebied van innovatie, infrastructuur en een duurzaam en stimulerend ondernemersklimaat.

Voorbeelden: Fryske Vezelhennepdeal en Omrin

Het rapport bevat enkele voorbeelden die de Friese aanpak illustreren. Zoals Friesland bouwt Circulair, waarmee de Friese regio sterk inzet op circulair en biobased bouwen. In samenwerking met gemeenten en woningcorporaties worden meer dan 40 bouwprojecten begeleid die voldoen aan strenge circulaire criteria op het gebied van ontwerp, materiaalgebruik, energie en water. De Fryske Vezelhennepdeal maakt hier deel van uit. Hiermee kiezen betrokken partijen voor de toepassing van lokaal geproduceerde vezelhennepisolatie in ten minste 1000 bouw- en renovatieprojecten (woningen) in Friesland.

Een ander voorbeeld is Omrin, Europa’s toonaangevende publieke afvalverwerker. Het bedrijf zet zich in voor een circulaire toekomst door afval om te zetten in grondstoffen voor meer dan 1,5 miljoen mensen en 10.000 bedrijven. Met een indrukwekkende afvalscheidingsgraad van 78% – ruim boven het Nederlandse (57%) en EU-gemiddelde (49%) – loopt Friesland hiermee ver voorop.

Download de visual (pdf) van het rapport

Foto’s World Circular Economy Forum in São Paulo

(gemaakt door Guido Braam)