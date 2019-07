Framework Circulariteit in de bouw gepubliceerd

Vandaag is een framework voor het meten van circulariteit in de bouw gepresenteerd door Platform CB’23.

Platform CB’23 is in 2018 opgericht met als doel bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar te verbinden. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Het initiatief daarvoor is afkomstig van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, De Bouwcampus en NEN.

Het begrip Circulair Bouwen is nog niet geland in de bouwsector, alhoewel er veel over wordt gesproken en geschreven. Wat is het nu precies? Er is behoefte aan bewustwording, draagvlak, duidelijkheid, weten dat we over hetzelfde praten als we het hebben over circulair bouwen of de circulaire bouweconomie. Dit is niet hetzelfde als uniformiteit! Het te ontwikkelen Framework Circulair Bouwen moet een raamwerk worden dat houvast biedt bij het toepassen van circulaire principes in het bouwproces. Met als doel circulariteit voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers transparant te maken en samenwerking in de keten te bevorderen.

Separaat van het Framework is vanuit het Platform CB’23 het Lexicon Circulair Bouwen uitgebracht. Het lexicon bevat een alfabetisch overzicht van veelgebruikte termen in het domein van circulair bouwen, met eenduidige definities. In het voorliggende document zijn termen gebruikt waarvan de betekenis is terug te vinden in het lexicon.